Stojković se ponudio Partizanu: Pozvao upravu da podnese ostavku

Nekadašnji kapiten i golman Partizana Vladimir Stojković javno je pozvao aktuelno rukovodstvo crno-bijelih da napusti svoje funkcije, ocijenivši da su rezultati kluba dovoljno ozbiljan razlog za takav potez.

Iskusni čuvar mreže, koji trenutno nastupa za Čukarički, smatra da je vrijeme za temeljne promjene u Humskoj i da interes Partizana mora biti iznad svakog pojedinca.

Stojković je u dva mandata ostavio dubok trag u crno-bijelom dresu. Sa klubom je osvojio tri titule prvaka Srbije i tri trofeja Kupa, igrao grupnu fazu Lige šampiona, a potom bio dio ekipe koja je stigla do proljeća u Ligi Evrope. Upravo zbog svega što je prošao u Humskoj, njegove riječi imaju posebnu težinu.

U razgovoru za „Sport klub“ jasno je poručio da njegov poziv na ostavke nema ličnu pozadinu, već da je isključivo motivisan sportskim neuspjesima. Posebno je izdvojio ulogu Danka Lazovića, za koga smatra da je imao ključnu odgovornost u funkcionisanju sportskog sektora.

„Želio bih da iskoristim ovu priliku da nedvosmisleno pozovem upravu Partizana da podnese ostavku. Nemam protiv nikoga ništa lično. Bavimo se takvim poslom da je rezultat mjerilo svega. Ovo je isključivo sportski motiv. U fudbalu je rezultat sve, i kad si trener i kad si igrač. Danko Lazović je u ovom momentu bio sve, od sportskog sektora do daljih poslova u klubu. On je vodio sportski sektor, imao je potpunu autonomiju i zbog Partizana je fer i pošteno da podnesu ostavke. Danko Lazović i uprava treba da prihvate ovaj rezultatski neuspjeh, bez neke sujete. Ovo je prijateljski apel. Interes Partizana je iznad svega“, rekao je Vladimir Stojković.

Nekadašnji reprezentativac Srbije posebno žali zbog načina na koji je završena kratka epizoda Saše Ilića na klupi Partizana. Smatra da je jedna od najvećih klupskih legendi nepravedno potrošena u periodu koji nije bio povoljan za njegov trenerski početak u Humskoj.

„Najveći neuspjeh je to što su Sašu Ilića za tako kratko vrijeme, žargonski rečeno, potrošili, jednu od najvećih legendi kluba, iako mislim da Saša Ilić nikada ne može da bude potrošen. Samo je došao u pogrešno vrijeme, kao i mnogi drugi.“

Stojković se nije zaustavio samo na kritikama, već je ponudio i konkretan prijedlog za budućnost kluba. Uvjeren je da Partizan raspolaže velikim brojem bivših fudbalera i trenera koji bi svojim iskustvom, znanjem i kontaktima mogli da doprinesu njegovom oporavku. Istovremeno, poručio je da je i sam spreman da se stavi na raspolaganje crno-bijelima.

„Govorim kao bivši igrač i kapiten kluba i neko ko je vodio borbu protiv cijelog sistema, stavljam se na raspolaganje Partizanu kao funkcioner ili kao neko ko svojim kontaktima i znanjem može izuzetno da pomogne klubu. Tu je veliki broj ljudi koji mogu da pomognu. Ne vjerujem da bi bilo koji partizanovac imao nešto protiv da ljudi poput Ivana Golca i Slobodana Krčmarevića budu tu i imaju neko mjesto. Od srednje generacije tu su Vuk Rašović, Savo Milošević, a od mlađih Bibars Natho, ja i Zoran Tošić. To su sve ljudi koji mogu da pomognu Partizanu u svakom smislu.“

Iako priznaje da nije jednostavno javno kritikovati ljude sa kojima je nekada dijelio svlačionicu, Stojković smatra da trenutna situacija ne ostavlja prostor za prećutkivanje problema. Podsjeća da su rezultati Partizana istorijski loši i izražava nadu da će aktuelni trener uspjeti da izvuče ekipu iz krize.

„Uvijek je teško kad moraš da daš neku konstruktivnu kritiku bivšim kolegama i saigračima, ali činjenice su takve da je interes Partizana iznad svega. Istorijski gledano, imamo najlošije rezultate i nadam se da će sadašnji trener pomoći da se iščupamo iz ove situacije. Ponavljam, ovo nije ništa lično, sve je vođeno sportskim rezultatima. Partizan treba da uđe u ruke sportskih ljudi, koji su se godinama dali za njega. Bio sam u najtežim momentima u Partizanu, borio sam se koliko sam mogao, dao sve od sebe. Tako ću i u budućnosti predstavljati Partizan“, zaključio je Vladimir Stojković za „Sport klub“.

(B92)