Selidba u niži rang – realnost Mančester junajteda ili samo loša forma?

Mančester junajted prolazi kroz jedan od najtežih perioda u novijoj istoriji, a nakon poraza od Čelsija (2:0) sve češće se postavlja pitanje da li bi slavni engleski klub mogao da se nađe u borbi za opstanak u Premijer ligi.

Ekipa Majkla Kerika osvojila je svega sedam bodova u prvih devet prvenstvenih kola, nalazi se na 17. mjestu na tabeli i već devet utakmica u svim takmičenjima ne zna za pobjedu.

„Moramo da nastavimo da idemo naprijed i pobjeđujemo utakmice, jednostavno je tako“, izjavio je Kerik nakon novog neuspjeha na gostovanju Čelsiju, čime je dodatno ukazao na ozbiljnost situacije u kojoj se njegov tim nalazi.

Zanimljivo je da Kerik iz igračkih dana ima i lično iskustvo sa ispadanjem iz elitnog ranga engleskog fudbala.

Naime, Vest Hem je u sezoni 2002/03, uprkos veoma kvalitetnom sastavu, završio na trećem mjestu odozdo i preselio se u niži rang takmičenja. U tom timu bili su, između ostalih, golman Dejvid Džejms, Džo Kol, Džermejn Defo i Trevor Sinkler.

Vest Hem je sezonu završio sa 42 boda, što je i dalje najveći broj bodova koji je neki klub osvojio, a ipak ispao iz Premijer lige u sezoni sa 38 kola.

Kada se taj podatak uporedi sa trenutnim učinkom Mančester junajteda, zabrinutost navijača postaje razumljivija. Sa samo sedam bodova iz devet utakmica, nastavak takvog ritma značio bi manje od 30 bodova na kraju prvenstva, što bi gotovo sigurno vodilo u niži rang.

Ipak, istorija pokazuje da je ispadanje Junajteda i dalje malo vjerovatan scenario. Klub nije bio u zoni ispadanja nakon devet ili više odigranih utakmica još od novembra 1986. godine, kada je Aleks Ferguson tek preuzeo ekipu nakon odlaska Rona Etkinsona.

Najlošiji plasman u tom periodu bilo je 17. mjesto u sezoni 1989/90, a upravo na toj poziciji nalazi se i sada.

Posebno zabrinjava podatak da Mančester junajted već devet utakmica zaredom u svim takmičenjima nije ostvario pobjedu.

Tako loš niz klub nije imao još od sezone 1988/89. Jedini prvenstveni trijumf ove sezone ostvario je u avgustu, kada je na svom terenu, nakon preokreta, savladao Ipsvič.

Sličan scenario i prošle sezone

Navijači se, međutim, dobro sjećaju i prethodne sezone, kada je Junajted pod vođstvom Rubena Amorima bio na 16. mjestu nakon 37 odigranih kola. Ipak, tada je imao čak 14 bodova više od trećeplasiranog Lestera i nijednog trenutka nije bio ozbiljno ugrožen u borbi za opstanak.

Primjer Totenhema, koji se prošle sezone našao u veoma teškoj situaciji i četiri kola prije kraja bio na trećem mjestu odozdo, pokazuje da ni klubovi sa velikom tradicijom i kvalitetnim igračkim kadrom nisu imuni na rezultatske krize.

Kerik, uprkos svemu, pokušava da zadrži optimizam i smatra da njegova ekipa ne smije da razmišlja isključivo o opasnosti od ispadanja.

„Možete da posmatrate situaciju na taj način, ali možete i da razmišljate o tome koliko brzo možete da napredujete na tabeli ako počnete da pobjeđujete. Tako moramo da pristupimo problemu“, poručio je trener Junajteda.

Predstojeći raspored, međutim, ne ide na ruku ekipi sa „Old Traforda“. Naredni prvenstveni susret igraće protiv Aston Vile, a među rivalima u narednom periodu nalaze se i Liverpul, Njukasl i Arsenal.

Dodatni problem predstavlja suspenzija Lisandra Martineza, koji će propustiti duel sa Aston Vilom zbog crvenog kartona zarađenog protiv Čelsija.

Njegovo isključenje izazvalo je brojne kritike, a bivši sudijski zvaničnik Daren Kan ocijenio je njegov potez kao „neobjašnjiv“.

Šta bi selidba u niži rang donijela Junajtedu?

Eventualno ispadanje imalo bi i ogromne finansijske posljedice. Mančester junajted je jedan od klubova sa najvećim prihodima u engleskom fudbalu, a procjene pokazuju da bi selidba u Čempionšip mogla ozbiljno da ugrozi njegove finansije.

Kao primjer navodi se Totenhem, za koji su finansijski analitičari procijenili da bi potencijalni gubitak prihoda zbog ispadanja mogao da iznosi između 197 i 235 miliona funti.

Junajted pritom ima dugovanja od oko 1,15 milijardi funti, koja obuhvataju obveznice, kreditne aranžmane i neizmirene obaveze po osnovu transfera igrača. Takav finansijski teret dodatno bi otežao eventualnu krizu izazvanu ispadanjem iz elitnog ranga.

Uprkos lošim rezultatima, trenutno se ne može sa sigurnošću govoriti o Kerikovoj smjeni, ali je jasno da se njegov položaj nalazi pod sve većim pritiskom. Pred upravom kluba, stručnim štabom i igračima nalazi se period u kojem će svaki osvojeni bod imati veliki značaj.

Iako je prerano zaključiti da Mančester junajtedu zaista prijeti ispadanje iz Premijer lige, činjenica da se klub takvog renomea nakon devet kola nalazi na 17. mjestu i da već devet utakmica ne zna za pobjedu dovoljno govori o dubini krize na „Old Trafordu“.

(RTS)