Nije razmišljao ni sekunde: Fudbaler Borca potrčao u pomoć navijaču Čelika

Iako je FK Borac u Zenici savladao Čelik rezultatom 4:2, najupečatljiviji trenutak utakmice na stadionu Bilino polje nije bio jedan od golova, već nesvakidašnji gest defanzivca banjalučkog kluba Abela Paskvala.

U 55. minutu susret je prekinut nakon što je jednom navijaču domaćeg tima pozlilo na tribinama. Ljekarski tim koji je bio na stadionu odmah je reagovao, a u pomoć je priskočio i fudbaler Borca.

Paskval je uzeo medicinski aparat od jednog člana ljekarske ekipe i sprintom se uputio prema tribini na kojoj se nalazio navijač, kako bi pomogao da medicinska oprema što prije stigne do njega.

Njegov potez izazvao je oduševljenje i zaslužio veliki aplauz prisutnih na Bilinom polju.

Ovaj gest španskog fudbalera pokazao je da su sport i ljudskost iznad rezultata, a navijač Čelika, prema dostupnim informacijama, nalazi se u dobrom zdravstvenom stanju.