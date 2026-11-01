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Nije razmišljao ni sekunde: Fudbaler Borca potrčao u pomoć navijaču Čelika

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01.11.2026 12:28

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Иако је Борац на терену побиједио Челик са 4:2, јунак вечери на Билином пољу у Зеници био је дефанзивац црвено-плавих Абел Пасквал.
Foto: Facebook/printscreen

Iako je FK Borac u Zenici savladao Čelik rezultatom 4:2, najupečatljiviji trenutak utakmice na stadionu Bilino polje nije bio jedan od golova, već nesvakidašnji gest defanzivca banjalučkog kluba Abela Paskvala.

U 55. minutu susret je prekinut nakon što je jednom navijaču domaćeg tima pozlilo na tribinama. Ljekarski tim koji je bio na stadionu odmah je reagovao, a u pomoć je priskočio i fudbaler Borca.

Paskval je uzeo medicinski aparat od jednog člana ljekarske ekipe i sprintom se uputio prema tribini na kojoj se nalazio navijač, kako bi pomogao da medicinska oprema što prije stigne do njega.

Njegov potez izazvao je oduševljenje i zaslužio veliki aplauz prisutnih na Bilinom polju.

Ovaj gest španskog fudbalera pokazao je da su sport i ljudskost iznad rezultata, a navijač Čelika, prema dostupnim informacijama, nalazi se u dobrom zdravstvenom stanju.

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FK Borac

FK Čelik

Hitna pomoć

fudbaler

Abel Paskval

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