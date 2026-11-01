UEFA "upada" u FSS i uvodi privremenu upravu

Fudbalski savez Srbije nalazi se u poprilično neobičnoj situaciji, pošto ni dvije nedjelje pred Skupštinu, na kojoj bi trebalo da se izabere nasljednik Dragana Džajića u predsjedničkoj fotelji, kandidata još uvijek nema.

Kako bi ponedjeljak trebalo da bude posljednji dan za kandidaturu, iako je rok prošao (postoji mogućnost dostavljanja putem pošte), a niti jedno ime se nije iskristalisalo, sve je bliže privremeno rješenje u vidu intervencije UEFA!

Zbog toga će izvjesno da bi i četvrto izborno zasjedanje, kao i prethodna tri, biti otkazano, i tu na scenu stupa Evropska kuća fudbala. Prema saznanjima do kojih je došao "Sport klub", pravnici UEFA će u ponedjeljak dostaviti mišljenje o ključnim dilemama sa kojim se FSS trenutno suočava, pošto uskoro ističe i mandat Skupštine. Savez bi mogao da ostane obezglavljen, bez rukovodećih struktura.

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To dalje vodi da privremenoj upravi UEFA, što bi značilo da bi se krovno fudbalsko tijelo na Starom kontinentu umiješalo, delegiralo svoje ljude i oni bi vodili FSS do izbora u nekom momentu tokom 2027. godine.

Haotično stanje dodatno komplikuje činjenica da je Srbija sljedeće godine domaćin Evropskog prvenstva za fudbalere do 21 godine, i zaista nikome ne bi bilo u interesu da FSS bez rukovodećih struktura dočeka 2027, ali realnost je trenutno takva.

"Sport klub" navodi još dva scenarija. Prema jednom, bio bi uveden privremeni organ sastavljen od ljudi iz Srbije, što bi značilo i sastanak Skupštine kako bi se organ uspostavio, a tu je i scenario sa vršiocem dužnosti predsjednika iz aktuelnog sastava FSS i u tom slučaju Skupština ne bi ni bila održana. U ovom momentu se UEFA za sve pita.