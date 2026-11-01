Logo

Oglasio se FK Krupa: Preminuo Ratomir Rale Radojičić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
01.11.2026 15:20

Komentari:

0
Огласио се ФК Крупа: Преминуо Ратомир Рале Радојичић
Foto: Instagram / FK Krupa

Ratomir Rale Radojičić, istaknuti sportski radnik i dugogodišnji sekretar FK Krupa, preminuo je u 78. godini života, saopštio je FK Krupa.

"Sa velikom tugom i žalošću smo primili vijest da nas je napustio naš RATOMIR RALE RADOJIČIĆ (1948-2026)

Postoje ljudi koji svojim radom, predanošću i ljubavlju ostavljaju neizbrisiv trag, ne samo u sportu već i u životima svih onih koji su imali čast da ih poznaju.

Ratomir Radojičić bio je mnogo više od sportskog radnika. Bio je čovjek koji je svoj život posvetio fudbalu, kojem je pripadao više od šest decenija. Od prvih fudbalskih koraka, preko golmanske karijere, trenerskog i sudijskog poziva, pa sve do odgovornih funkcija u banjalučkim fudbalskim klubovima i savezu, ostao je vjeran sportu i vrijednostima koje on nosi", navode iz ovog kluba.

Posebno mjesto u njegovom životu zauzimao je FK Krupa, čiji je bio dugogodišnji član i sekretar. Svojim iskustvom, znanjem, predanošću i nesebičnim zalaganjem dao je nemjerljiv doprinos radu kluba i njegovim uspjesima.

"Njegova ljubav prema fudbalu nije poznavala godine, a njegov entuzijazam, vedrina i posvećenost bili su primjer svima koji su s njim dijelili sportski put.

Odlaskom Ratomira Radojičića fudbalska porodica izgubila je čovjeka koji je svojim radom i ljudskim kvalitetima zaslužio poštovanje. Iza njega ostaju brojni sportski prijatelji, saradnici, uspomene i djela koja će svjedočiti o njegovom predanom životu.

Pamtićemo ga po dobroti, iskrenosti, nesebičnosti i neizmjernoj ljubavi prema fudbalu.

Hvala mu za sve što je učinio za fudbal, za FK Krupa i za sve nas koji smo imali čast da budemo dio njegovog sportskog puta, navode iz FK Krupa.

Sahrana će se održati u ponedeljak 14 časova na porodičnom groblju u Pervanu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Ratomir Rale Radojičić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Динамо Загреб отпустио тренера

Fudbal

Dinamo Zagreb otpustio trenera

3 h

0
Главни тренер Атлетико Мадрида, Дијего Симеоне, гледа са клупе прије реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.

Fudbal

Dijego Simeone stigao na vrh vječne liste

4 h

0
Иако је Борац на терену побиједио Челик са 4:2, јунак вечери на Билином пољу у Зеници био је дефанзивац црвено-плавих Абел Пасквал.

Fudbal

Nije razmišljao ni sekunde: Fudbaler Borca potrčao u pomoć navijaču Čelika

5 h

0
УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

Fudbal

UEFA "upada" u FSS i uvodi privremenu upravu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima