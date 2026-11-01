Oglasio se FK Krupa: Preminuo Ratomir Rale Radojičić

Ratomir Rale Radojičić, istaknuti sportski radnik i dugogodišnji sekretar FK Krupa, preminuo je u 78. godini života, saopštio je FK Krupa.

"Sa velikom tugom i žalošću smo primili vijest da nas je napustio naš RATOMIR RALE RADOJIČIĆ (1948-2026)

Postoje ljudi koji svojim radom, predanošću i ljubavlju ostavljaju neizbrisiv trag, ne samo u sportu već i u životima svih onih koji su imali čast da ih poznaju.

Ratomir Radojičić bio je mnogo više od sportskog radnika. Bio je čovjek koji je svoj život posvetio fudbalu, kojem je pripadao više od šest decenija. Od prvih fudbalskih koraka, preko golmanske karijere, trenerskog i sudijskog poziva, pa sve do odgovornih funkcija u banjalučkim fudbalskim klubovima i savezu, ostao je vjeran sportu i vrijednostima koje on nosi", navode iz ovog kluba.

Posebno mjesto u njegovom životu zauzimao je FK Krupa, čiji je bio dugogodišnji član i sekretar. Svojim iskustvom, znanjem, predanošću i nesebičnim zalaganjem dao je nemjerljiv doprinos radu kluba i njegovim uspjesima.

"Njegova ljubav prema fudbalu nije poznavala godine, a njegov entuzijazam, vedrina i posvećenost bili su primjer svima koji su s njim dijelili sportski put.

Odlaskom Ratomira Radojičića fudbalska porodica izgubila je čovjeka koji je svojim radom i ljudskim kvalitetima zaslužio poštovanje. Iza njega ostaju brojni sportski prijatelji, saradnici, uspomene i djela koja će svjedočiti o njegovom predanom životu.

Pamtićemo ga po dobroti, iskrenosti, nesebičnosti i neizmjernoj ljubavi prema fudbalu.

Hvala mu za sve što je učinio za fudbal, za FK Krupa i za sve nas koji smo imali čast da budemo dio njegovog sportskog puta, navode iz FK Krupa.

Sahrana će se održati u ponedeljak 14 časova na porodičnom groblju u Pervanu.