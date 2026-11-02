Bomba: Borčev Matej Deket na meti Čelsija?

Prema informacijama koje stižu iz Engleske, Čelsi prati mladog fudbalera Borca, a trener Ćabi Alonso navodno ga vidi kao igrača čiji bi potencijal mogao dodatno razviti.

Španski stručnjak, koji je prošle sezone sa klupe predvodio Real Madrid, poznat je po tome što voli raditi sa mladim fudbalerima, a Deket se uklapa u takav profil.

🚨🇧🇦| BREAKING: Chelsea and RB Salzburg are looking to sign 17 years old Borac Banja Luka WONDERKID 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗝 𝗗𝗘𝗞𝗘𝗧. The BOSNIAN forward who’s attracting attention across clubs from the whole of Europe is currently in form scoring 4 goals in he’s last 5 games. Chelsea scouts are currently keeping taps on the young talent progress as they look to forward recruiting the players in the coming future. [Scouting_reports] — NATURE_CFC (@Natureryme1) November 1, 2026

Ipak, Čelsi nije jedini klub koji je pokazao interesovanje za njegove usluge. Među zainteresovanima se spominju i Salcburg, te Tvente.

Ali, za sada nije poznato hoće li neki od ovih klubova već tokom zimskog prelaznog roka krenuti po njega.

Deket ima samo 17 godina, a već je odigrao 41 utakmicu u seniorskom fudbalu i postigao 11 pogodaka.

Takvi učinci privukli su pažnju brojnih evropskih klubova, zbog čega će Borac imati težak zadatak da ga zadrži.

Jasno je da bi Banjalučani od njegovog transfera mogli ostvariti značajnu zaradu, dok bi Deket eventualnim odlaskom dobio priliku za novi iskorak u karijeri.