Španski fudbaler (30) preminuo nakon strašnog prekršaja

Tužne vijesti stižu iz Španije. Fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u 31. godini od posljedica teške nesreće koja se dogodila na prvenstvenoj utakmici protiv Andore.

Svijet fudbala zavijen je u crno nakon što je zvanično potvrđeno da srce nesrećnog napadača nije izdržalo. De Migel je doživio srčani udar nakon što ga je tokom utakmice brutalno pokosio protivnički golman.

Tužnu vijest objavio je njegov klub Tenerife, potvrdivši da je napadač preminuo u osam časova ujutru po lokalnom vremenu.

„Skrhani bolom, sa knedlom u grlu, ne možemo da vjerujemo da je ovo istina. Iz CD Tenerifea saopštavamo tragičnu vijest da je ovog utorka, 3. novembra 2026. godine, u osam časova ujutru preminuo Hesus de Migel Alameda. Ne postoje riječi utjehe, ne postoji apsolutno ništa što može da ublaži ovaj osjećaj neizrecive tuge.

Uz njegovu smrću skrhanu porodicu, njegove najbliže i sve navijače Tenerifea, koji danas tuguju zbog ovog okrutnog ishoda. Porodica Hesusa de Migela zahvaljuje na svakom izrazu podrške koji je primila i istovremeno od srca moli za najveće moguće poštovanje njihove privatnosti u ovim strašnim trenucima“, objavio je Tenerife.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Stravičan sudar sa protivničkim golmanom

Tragedija se dogodila na utakmici Tenerifa i Andore, odigranoj u ponedjeljak na stadionu „Heliodoro Rodrigez Lopez“ u okviru španske La lige 2. U sudijskoj nadoknadi, pri rezultatu 2:2, De Migel je krenuo prema lopti pokušavajući da pokrene kontranapad domaće ekipe. Golman Andore Hesus Ovonos istrčao je daleko od svog gola kako bi presjekao akciju, a zatim se sudario sa napadačem Tenerifa.

😱 Así fue el golpe de Owono sobre Jesús de Miguel que dejó fulminado en el suelo al jugador del Tenerife #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/6xWHg7OwRF — Diario AS (@diarioas) November 2, 2026

Ovonos je u pokušaju intervencije podigao nogu i koljenom snažno udario De Migela, koji je pao na teren i izgubio svijest. Igrači obje ekipe odmah su počeli da dozivaju ljekarske službe, a prizori sa terena izazvali su veliku zabrinutost među fudbalerima i gledaocima.

Ljekari su De Migelu pružali pomoć na terenu, nakon čega je na nosilima prebačen do vozila hitne pomoći. Prema izvještajima španskih medija, fudbaler je doživio srčani zastoj, a medicinsko osoblje uspjelo je da ga reanimira. Utakmica je prekinuta i nije nastavljena. Ovonos je zbog prekršaja dobio direktan crveni karton.