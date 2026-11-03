Perica Ognjenović nije više trener dobojske Sloge

Fudbalski klub Sloga iz Doboja saopštio je da je rukovodstvo kluba sporazumno raskinulo saradnjom sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Pericom Ognjenovićem.

Klub se zahvalio Ognjenoviću na dosadašnjem radi, a za predstojeću utakmicu u Premijer ligi BiH ekipu će pripremiti i predvoditi preostali treneri stručnog štaba.

"U narednom periodu fokus kluba biće usmjeren na prevazilaženje rezultatske krize, stabilizaciju ekipe i stvaranje još boljih uslova za ostvarivanje uspješnijih rezultata u nastavku prvenstva", saopšteno je iz kluba.

Nakon odigranih 12 mečeva u domaćem prvenstvu Sloga iz Doboja ima devet bodova i nalazi se na posljednjem mjestu tabele. Uz to, imaju i negativnu gol razliku 7:18.

Posljednju pobjedu i ligi ostvarili su početkom septembra kada su slavili protiv Radnika sa 2:1, nakon čega je uslijedilo sedam vezanih mečeva bez pobjede, od čega je šest uzastopnih poraza.

Krajem oktobra klub iz Doboja upisao je pobjedu u Kupu protiv Romanije, ali tri dana kasnije uslijedio je poraz od Veleža na domaćem terenu.