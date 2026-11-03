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Perica Ognjenović nije više trener dobojske Sloge

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03.11.2026 07:28

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Перица Огњеновић није више тренер добојске Слоге
Foto: Facebook/FK Sloga Doboj

Fudbalski klub Sloga iz Doboja saopštio je da je rukovodstvo kluba sporazumno raskinulo saradnjom sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Pericom Ognjenovićem.

Klub se zahvalio Ognjenoviću na dosadašnjem radi, a za predstojeću utakmicu u Premijer ligi BiH ekipu će pripremiti i predvoditi preostali treneri stručnog štaba.

"U narednom periodu fokus kluba biće usmjeren na prevazilaženje rezultatske krize, stabilizaciju ekipe i stvaranje još boljih uslova za ostvarivanje uspješnijih rezultata u nastavku prvenstva", saopšteno je iz kluba.

Nakon odigranih 12 mečeva u domaćem prvenstvu Sloga iz Doboja ima devet bodova i nalazi se na posljednjem mjestu tabele. Uz to, imaju i negativnu gol razliku 7:18.

Posljednju pobjedu i ligi ostvarili su početkom septembra kada su slavili protiv Radnika sa 2:1, nakon čega je uslijedilo sedam vezanih mečeva bez pobjede, od čega je šest uzastopnih poraza.

Krajem oktobra klub iz Doboja upisao je pobjedu u Kupu protiv Romanije, ali tri dana kasnije uslijedio je poraz od Veleža na domaćem terenu.

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Tagovi :

Sloga Doboj

Premijer liga BiH

Perica Ognjenović

fudbaler

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