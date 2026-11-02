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Živi ušas: Golman udario igrača, reanimirali ga na terenu

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02.11.2026 22:27

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Голман ударио играча, реанимирали га на терену
Foto: Screenshot / X

Utakmica Tenerifea i Andore u 12. kolu druge španske lige prekinuta je pri rezultatu 2-2 nakon teškog sudara gostujućeg golmana Hesusa Ovona i domaćeg napadača Hesusa de Migela (30).

Fudbaler Tenerifea ostao je bez svijesti, a nakon ljekarske intervencije prevezen je u bolnicu. Klub je potvrdio da je na odjeljenju intenzivne njege te da je njegovo stanje teško, ali stabilno.

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Drama se odvijala u sudijskoj nadoknadi na stadionu Heliodoro Rodrigez Lopez. De Migul je potrčao za dugom loptom kako bi pokrenuo napad, a Ovono je istrčao daleko izvan kaznenog prostora i koljenom ga snažno pogodio u gornji dio tijela.

Napadač se srušio na travnjak i ostao nepomično ležati. Vratar je zbog prekršaja dobio izravni crveni karton.

Igrači obje ekipe odmah su počeli dozivati ljekarsku službu. Neki su se hvatali za glavu, a pojedini su i zaplakali dok su ljekari pružali pomoć njihovom kolegi.

Nakon intervencije iznesen je na nosilima, a potom kolima hitne pomoći prevezen u Bolnicu Nuestra Senjora de Kandelaria. Sudije je nakon razgovora s predstavnicima obje ekipe prekinuo susret.

Prema izvještajima španskog sajta "AS", De Migul je doživio srčano-respiratorni zastoj te su ga ljekari morali reanimirati i stabilizovati.

Tenerife u svom priopštenju nije naveo pojedinosti o povredama, nego je potvrdio da je napadač zadržan na intenzivnoj njezi.

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"Igrač Tenerifea Hesus de Migul nalazi se na odjeljenju intenzivne njege Univerzitetske bolnice Nuestra Senjora de Kandelaria. Njegovo je stanje teško, ali stabilno. Klupska ljekarska služba nalazi se u bolnici i obavijestiće javnost kada bude novih informacija", objavio je Tenerife, prenosi "24sata".

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Tagovi :

povreda

Španija

Tenerife

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