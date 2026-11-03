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Policija pokrenula istragu o smrti napadača Tenerifea Hesusa de Migela

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03.11.2026 14:17

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Полиција покренула истрагу о смрти нападача Тенерифеа Хесуса де Мигела
Foto: AP Photo

Odjeljenje za ubistva španske Nacionalne policije u Santa Kruzu de Tenerifeu istražuje okolnosti smrti Hesusa de Migela, napadača Tenerifea koji je preminuo u utorak nakon sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom.

Kako piše španska „Marka“, slučaj je već u rukama pravosuđa. Istražioci pokušavaju da razjasne šta se tačno dogodilo u akciji nakon koje je De Migel prebačen u bolnicu.

Do sudara je došlo u posljednjem minutu utakmice druge španske lige, kada je De Migel pokušao da stigne dugu loptu, a golman Andore ga je pokosio. Ovonos je zbog tog starta dobio direktan crveni karton.

Хесус де Мигел

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De Migel je nakon sudara doživio srčani zastoj i prebačen je na odjeljenje intenzivne njege bolnice „Nuestra Senjora de Kandelarija“, gdje je preminuo u utorak u osam časova. Imao je 30 godina, a u Tenerifeu je bio saigrač reprezentativca BiH do 21 godine Anesa Krdžalića.

Španski Krivični zakon za ubistvo iz nehata, kada je smrt prouzrokovana teškom nepažnjom, predviđa kaznu zatvora od jedne do četiri godine, prenosi Kliks.

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Hesus de Migel

fudbaler

tragedija

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