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Oglasila se UEFA: Sve utakmice počinju minutom ćutanja

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03.11.2026 15:10

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Огласила се УЕФА: Све утакмице почињу минутом ћутања
Foto: Tanjug/AP

Sve utakmice takmičenja pod okriljem UEFA koje su na programu ove ned‌jelje počeće minutom ćutanja u čast tragično preminulog španskog fudbalera Hesusa de Migela.

To se odnosi na sve utakmice Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija.

"Evropska fudbalska zajednica tuguje zbog smrti Hesusa de Migela. U ovom nevjerovatno teškom periodu šaljemo najsrdačnije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i saigračima. Minut ćutanja biće održan na svim UEFA utakmicama ove ned‌jelje u njegovu čast", navodi se u saopštenju UEFA.

Хесус де Мигел

Fudbal

Policija pokrenula istragu o smrti napadača Tenerifea Hesusa de Migela

Fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je jutros pošto je u poned‌jeljak doživio teške povrede glave i grudnog koša poslije sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.

Do sudara je došlo u posljednjem minutu utakmice druge španske lige, kada je De Migel pokušao da stigne dugu loptu, a golman Andore ga je pokosio. Ovonos je zbog tog starta dobio direktan crveni karton.

De Migel je nakon sudara doživio srčani zastoj i prebačen je na odjeljenje intenzivne njege, gdje je preminuo u utorak u osam časova.

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UEFA

Hesus de Migel

fudbaler

tragedija

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