Horor scena iz Srbije: Fudbaler doživio nezamislivo jezivu povredu

Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca su savladali Donji Srem rezultatom 3:2 u okviru 11. kola Vojvođanske lige Jug, koja predstavlja četvrti rang srpskog fudbala.

Ipak, na ovom meču je viđena i jedna jeziva scena.

Naime, ova utakmica je obilovala pogocima, bilo ih je pet, Omladinac je stizao tri puta do prednosti, ali je i Donji Srem uspijevao da izjednači.

Konačno, pao je i treći gol Omladinca na samom kraju, postigao ga je Žakula, ali je klub doživio peh.

Poslije jednog kornera je uslijedila gužva u šesnaestercu, Žakula se najbolje snašao i postigao je gol za 3:2.

Odmah je otrčao da se raduje, a za njim i njegovi saigrači, kada se povredio Stefan Stanojević.

On je proklizao i tom prilikom je polomio nogu.

Kako je klub istakao, teren je bio mokar, a Sredojeviću je kopačka ostala zaglavljena u zemlji, u jednoj rupi, pa je tako i slomio nogu.

"Stefane, uz tebe smo! Želimo ti brz i uspješan oporavak i jedva čekamo dan kada ćemo te ponovo vidjeti na terenu u našem zelenom dresu", napisali su iz ekipe Omladinac.

(Telegraf)