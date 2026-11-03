Horor scena iz Srbije: Fudbaler doživio nezamislivo jezivu povredu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca su savladali Donji Srem rezultatom 3:2 u okviru 11. kola Vojvođanske lige Jug, koja predstavlja četvrti rang srpskog fudbala.
Ipak, na ovom meču je viđena i jedna jeziva scena.
Naime, ova utakmica je obilovala pogocima, bilo ih je pet, Omladinac je stizao tri puta do prednosti, ali je i Donji Srem uspijevao da izjednači.
Konačno, pao je i treći gol Omladinca na samom kraju, postigao ga je Žakula, ali je klub doživio peh.
Poslije jednog kornera je uslijedila gužva u šesnaestercu, Žakula se najbolje snašao i postigao je gol za 3:2.
Odmah je otrčao da se raduje, a za njim i njegovi saigrači, kada se povredio Stefan Stanojević.
On je proklizao i tom prilikom je polomio nogu.
Kako je klub istakao, teren je bio mokar, a Sredojeviću je kopačka ostala zaglavljena u zemlji, u jednoj rupi, pa je tako i slomio nogu.
"Stefane, uz tebe smo! Želimo ti brz i uspješan oporavak i jedva čekamo dan kada ćemo te ponovo vidjeti na terenu u našem zelenom dresu", napisali su iz ekipe Omladinac.
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