Fudbaler Omladinca iz Novih Banovaca Stefan Stanojević doživio je prelom noge tokom proslave gola svoje ekipe.

Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca slavili su protiv Donjeg Srema rezultatom 3:2 u 11. kolu Vojvođanske lige Jug, ali je utakmicu, umesto sportskog trijumfa, obeležila i stravična povreda jednog igrača.

Publika je imala priliku da vidi pravu goleadu, čak pet pogodaka i dramatičnu završnicu. Omladinac je tri puta dolazio do prednosti, dok se Donji Srem uporno vraćao u meč. Ipak, poslednju reč imao je domaći tim!

Poslije velike gužve u kaznenom prostoru, nakon izvedenog kornera, Žakula se najbolje snašao i zatresao mrežu za konačnih 3:2. Uslijedilo je veliko slavlje fudbalera Omladinca, ali je radost ubrzo prekinuta scenom kojoj se niko nije nadao.

Prelom noge

Dok su njegovi saigrači trčali da proslave pobjednički pogodak, Stefan Stanojević doživio je tešku povredu. Prilikom proklizavanja slomio je nogu, a prizor sa terena bio je izuzetno potresan.

Iz kluba su naveli da je teren bio mokar, kao i da je Stanojeviću kopačka ostala zaglavljena u zemlji, u jednoj od rupa na terenu, što je dovelo do nesrećnog ishoda.

Omladinac se nakon utakmice oglasio emotivnom porukom podrške povrijeđenom fudbaleru:

"Stefane, uz tebe smo! Želimo ti brz i uspješan oporavak i jedva čekamo dan kada ćemo te ponovo vidjeti na terenu u našem zelenom dresu", poručili su iz kluba.

Upozorenje: Snimak u nastavku prikazuje tešku povredu fudbalera i može biti uznemirujuć za gledaoce (1:32:10).

(Kurir)