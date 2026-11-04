Logo

Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Helsingborg

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 09:39

Komentari:

0
Конференцијска лига: Фудбалери Борца кренули за Хелсингборг
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca zaputili su se ka Helsingborgu u kojem će odmjeriti snage sa švedskim šampionom ekipom Mjelbija.

Borčeva fudbalska ekspedicija čarter letom sa aerodroma u Mahovljanima odlazi za Malme, a potom ih čeka sat vremena vožnje do Helsingborga.

“Spremni smo da odigramo još jednu dobru utakmicu sa ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat. Poštujemo svakog protivnika, ali smo svjesni i svojih kvaliteta. Nadamo se najboljem.” rekao je Viktor Rogan, prvotimac banjalučkog kluba za ATV.

Фудбалери Борца
Fudbaleri Borca
ATV

Fudbalere Borce posljednji trening uoči utakmice očekuje večeras u 18.45 časova, a petanest minuta ranije biće održana i konferencija za novinare.

“Crveno plave” i na ovom gostovanju prati reporterska ekipa ATV-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Liga Konferencija

FK Borac

FK Mjelbi

Fudbal

Komentari (0)

Više iz rubrike

Стефану Станојевићу се током прославе гола копачка заглавила, доживио стравичан прелом

Fudbal

Stefanu Stanojeviću se tokom proslave gola kopačka zaglavila, doživio stravičan prelom

2 h

0
Манчестер јунајтед - Рома

Fudbal

Rekord PSŽ-a, nestvaran preokret Junajteda

12 h

0
Језива повреда фудбалера у Србији

Fudbal

Horor scena iz Srbije: Fudbaler doživio nezamislivo jezivu povredu

12 h

0
УКП упала у Партизан, чешља се Хумска

Fudbal

UKP upala u Partizan, češlja se Humska

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima