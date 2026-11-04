Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Helsingborg

Fudbaleri banjalučkog Borca zaputili su se ka Helsingborgu u kojem će odmjeriti snage sa švedskim šampionom ekipom Mjelbija.

Borčeva fudbalska ekspedicija čarter letom sa aerodroma u Mahovljanima odlazi za Malme, a potom ih čeka sat vremena vožnje do Helsingborga.

“Spremni smo da odigramo još jednu dobru utakmicu sa ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat. Poštujemo svakog protivnika, ali smo svjesni i svojih kvaliteta. Nadamo se najboljem.” rekao je Viktor Rogan, prvotimac banjalučkog kluba za ATV.

Fudbaleri Borca ATV

Fudbalere Borce posljednji trening uoči utakmice očekuje večeras u 18.45 časova, a petanest minuta ranije biće održana i konferencija za novinare.

“Crveno plave” i na ovom gostovanju prati reporterska ekipa ATV-a.