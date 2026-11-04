Trener Mjalbija pred susret sa Borcem: Iskusni su i tehnički dobri

Pred utakmicu protiv Borca u 3. kolu Lige konferencija, govorio je trener Mjalbija Andreas Brenstrom. Pohvalio je rivala koji je iskusniji u Evropi od njegovog tima. Ipak, Šveđani su sakupili četiri boda iz uvodna dva kola.

"Naš protivnik ima dobre rezultate. Odradili su dobar posao na Islandu i protiv finskog kluba. Dobro su odigrali i u Atini. Iskusni su, igrali su svuda po Evropi. Za nas je ovo prvi put da smo u Evropi, učimo i rastemo. Radujemo se ovoj utakmici", rekao je Brenstrom.

Nastavio je sa komplimentima banjalučkom timu.

"Borac je tehnički dobar, ima školovane fudbalere. Napadač je jako dobar. Kada izgubimo loptu, mogu da budu opasni i moramo da pazimo na kontranapade", istakao je trener švedskog šampiona.

Nacionalno prvenstvo je u finišu. Ako su lani bili senzacija, ove godine Mjalbi je podbacio. Opstanak je bio najveća briga.

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"Mučimo se u ligi. Posljednje dvije utakmice su bile, uzeli smo četiri boda. Sada možemo malo da se opustimo, više ne brinemo o opstanku", istakao je Brenstrom.

Mjalbi je iz malog mjesta. Halevik ima svega 1.500 stanovnika. Tako ni stadion nije po UEFA standardima. Za evropske mečeve preselili su u komšijski Helsinborg.

"Željeli smo da igramo kod kuće, ali naš stadion nažalost ne ispunjava UEFA uslove. Igramo u Helsinborgu, blizu nam je, nije naša kuća, ali je lijepa arena i to je dovoljno", dodao je trener Mjalbija.

Utakmica Mjalbi - Borac u 3. kolu Lige konferencija je sutra u 18.45.