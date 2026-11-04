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Позната фабрика престаје са радом након 18 година

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04.11.2026 21:59

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Према обавјештењу које је компанија "Дрекслмајер" доставила радницима, њихов погон у Зрењанину планирају да затворе до марта 2027. године.

Компанија сада има 1.100 запослених, а по најавама руководства, добиће отпремнине у складу с програмом технолошког вишка и Колективним уговором компаније "ДАД Дрекслмајер", Зрењанин, преноси РТС.

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Компанија је у Зрењанин почела да ради 2008. године, и у појединим периодима је запошљавала и 6.500 радника.

Фебруара 2025. су први пут најавили да прекидају рад у Зрењанину и тада су почели да спроводе програм за технолошки вишак радника.

Да се обим посла смањује било је јасно када је "Дрекслмајер" изашао из дијела погона, а у њега се маја 2026. уселила логистичка компанија "Јусда".

Средином ове године стигла је и позитивна вијест.

"Дрекслмајер" је саопштио да обуставља социјални програм за 359 запослених, јер је постојала процјена да могу наставити пословање за Србију у сектору е-мобилности, односно израде дијелова за програм аутомобила на електрични погон.

Посао очигледно није уговорен и то је условило нову најаву о затварању погона.

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Тренутни пројекти у фабрици биће обустављени до краја јануара 2027. и фабрика затворена до краја марта 2027, саопштено је радницима.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

затварање фабрике

Зрењанин

фабрика

Отказ

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