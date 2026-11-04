Позната фабрика престаје са радом након 18 година

Аутор:АТВ редакција
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Према обавјештењу које је компанија "Дрекслмајер" доставила радницима, њихов погон у Зрењанину планирају да затворе до марта 2027. године.
Компанија сада има 1.100 запослених, а по најавама руководства, добиће отпремнине у складу с програмом технолошког вишка и Колективним уговором компаније "ДАД Дрекслмајер", Зрењанин, преноси РТС.
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Компанија је у Зрењанин почела да ради 2008. године, и у појединим периодима је запошљавала и 6.500 радника.
Фебруара 2025. су први пут најавили да прекидају рад у Зрењанину и тада су почели да спроводе програм за технолошки вишак радника.
Да се обим посла смањује било је јасно када је "Дрекслмајер" изашао из дијела погона, а у њега се маја 2026. уселила логистичка компанија "Јусда".
Средином ове године стигла је и позитивна вијест.
"Дрекслмајер" је саопштио да обуставља социјални програм за 359 запослених, јер је постојала процјена да могу наставити пословање за Србију у сектору е-мобилности, односно израде дијелова за програм аутомобила на електрични погон.
Посао очигледно није уговорен и то је условило нову најаву о затварању погона.
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Тренутни пројекти у фабрици биће обустављени до краја јануара 2027. и фабрика затворена до краја марта 2027, саопштено је радницима.
(Телеграф.рс)
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