Аутор:АТВ редакција
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Покренута је акција прикупљања новчане помоћи за дјечака Каија Павловића (11), који је након потраге због нестанка пронађен мртав у Канади, како би његови најближи могли да га сахране поред његовог оца Сава Павловића у Бијелој.
Породица је упутила апел за помоћ, истичући да је свака донација добродошла и да им је циљ да дјечаку обезбиједе посљедње почивалиште уз оца.
"Почели смо са прикупљањем новчаних средстава за нашег дјечака Каија, како бисмо могли да га сахранимо поред његовог оца Сава Павловића у Бијелој. Свака донација је добро дошла", наводи се у апелу.
Од дјечака су се опростили и емотивном поруком, у којој су истакли да га никада неће заборавити.
"Наш мали анђеле, нека ти душа царује. Никада те нећемо заборавити", написала је његова рођака.
Организација из Новог Зеланда "Give А Little" такође је објавила апел за помоћ.
"Не постоје ријечи којима можемо да опишемо колико смо потресени овим трагичним губитком, а наша највећа жеља сада је да Каија вратимо кући. Каи је остао и без оца, који је такође преминуо и сахрањен је у Црној Гори. Наш циљ је да Каијево тијело пребацимо у Црну Гору како би био сахрањен поред свог тате и како би се, коначно, поново сјединили", пише у објави и додаје се:
"И Крајстчерч је био Каијев дом. Тамо живе његови вољени бака и дека, као и тетке, а у том граду био је вољен од многих људи. Уколико прикупимо довољно новца, вољели бисмо да дио средстава буде намијењен изградњи трајног спомен-врта у Крајстчерчу, мирног мјеста на којем би породица, пријатељи и чланови заједнице могли да се окупљају и чувају успомену на ведрог и дивног дјечака какав је био Каи, пише Телеграф.
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Каи Павловић, који је с породицом годинама живио у Црној Гори, пронађен је мртав у Канади, више од годину дана након што је пријављен његов нестанак.
За његову смрт оптужене су двије особе из породице, а како медији преносе, у питању су његови мајка и очух. Посебно потресан детаљ је да су рођаци из Црне Горе још стоком потраге страховали да дјечак можда више није жив.
Канадска полиција саопштила је 2. новембра да су пронађени посмртни остаци дјечака за којим се трагало од септембра прошле године, када је пријављен његов нестанак у граду Барнабију, недалеко од Ванкувера.
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