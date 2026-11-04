Дјевојка (17) пронађена мртва у аутомобилу, младић (21) нађен објешен

Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишња Биљана Кирић је дјевојка која је пронађена мртва у трагедији код Богданаца, заједно са 21-годишњим Виктором Гунтаровим. Према првим индицијама тужилаштва, ријеч је о убиству и самоубиству, али тачне околности и узроци смрти тек треба да буду утврђени.
Трагедији су претходиле пријаве насиља и пријетњи. Према информацијама надлежних институција, против 21-годишњег мушкарца раније је вођен поступак због пријављеног насиља над дјевојком.
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Министарство унутрашњих послова потврдило је да је Гунтаров 30. септембра ове године, око 21 час, приведен након пријаве да је физички напао своју 17-годишњу дјевојку у свом дому. О случају је обавијештен јавни тужилац.
Основно јавно тужилаштво у Ђевђелији примило је 16. октобра пријаву због угрожавања безбједности малољетнице и покренуло поступак. Били су одређени термини за саслушање и издате наредбе за спровођење вјештачења.
Билјана Кириќ (17) е девојката пронајдена мртва во запалениот автомобил во Богданци, Виктор Гунтаров е обесениот маж https://t.co/3MJBXeEdfD— Chlamydia de Medici (@Schiffer_PG14) November 4, 2026
Паралелно с тим, у поступку за заштиту од насиља, суд је изрекао мјере којима је мушкарцу забрањено да се приближава дјевојци и да је узнемирава. Према до сада објављеним информацијама, ове мјере су и даље биле на снази у тренутку када се догодила трагедија.
Према незваничним информацијама до којих је дошао портал Скопље1, Гунтаров је наводно чекао Биљану испред теретане у Ђевђелији, након чега ју је насилно убацио у аутомобил и упутио се ка Богданцима. Ове околности за сада нису званично потврђене.
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Трагедија је откривена 3. новембра, када је око 18,40 часова полицији пријављено да је возило запаљено на мјесту званом "Ичева чесма", у подручју Горњег Села код Богданаца,а поред аутомобила је пронађено објешено тијело младића.
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