Logo

Дјевојка (17) пронађена мртва у аутомобилу, младић (21) нађен објешен

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.11.2026 20:22

Коментари:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Фото: Pixabay/geralt

Седамнаестогодишња Биљана Кирић је дјевојка која је пронађена мртва у трагедији код Богданаца, заједно са 21-годишњим Виктором Гунтаровим. Према првим индицијама тужилаштва, ријеч је о убиству и самоубиству, али тачне околности и узроци смрти тек треба да буду утврђени.

Трагедији су претходиле пријаве насиља и пријетњи. Према информацијама надлежних институција, против 21-годишњег мушкарца раније је вођен поступак због пријављеног насиља над дјевојком.

Горан Сивац

Друштво

Познато вријеме и мјесто сахране Горана Сиваца

Министарство унутрашњих послова потврдило је да је Гунтаров 30. септембра ове године, око 21 час, приведен након пријаве да је физички напао своју 17-годишњу дјевојку у свом дому. О случају је обавијештен јавни тужилац.

Основно јавно тужилаштво у Ђевђелији примило је 16. октобра пријаву због угрожавања безбједности малољетнице и покренуло поступак. Били су одређени термини за саслушање и издате наредбе за спровођење вјештачења.

Паралелно с тим, у поступку за заштиту од насиља, суд је изрекао мјере којима је мушкарцу забрањено да се приближава дјевојци и да је узнемирава. Према до сада објављеним информацијама, ове мјере су и даље биле на снази у тренутку када се догодила трагедија.

Према незваничним информацијама до којих је дошао портал Скопље1, Гунтаров је наводно чекао Биљану испред теретане у Ђевђелији, након чега ју је насилно убацио у аутомобил и упутио се ка Богданцима. Ове околности за сада нису званично потврђене.

Земља затрпала магистрални пут

Регион

Тоне земље затрпале магистрални пут: Угрожена породична кућа

Трагедија је откривена 3. новембра, када је око 18,40 часова полицији пријављено да је возило запаљено на мјесту званом "Ичева чесма", у подручју Горњег Села код Богданаца,а поред аутомобила је пронађено објешено тијело младића.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Убиство

Самоубиство

пронађено тијело

Коментари (0)

Прочитајте више

Мијењање гума у вулканизерској радњи

Друштво

Велике колоне испред вулканизерских радњи

1 ч

0
Хеликоптер

Свијет

Хеликоптер се срушио у море: У току потрага за несталима

1 ч

0
Казне за трговце нафтним дериватима у Српској достигле 860 хиљада КМ

Економија

Казне за трговце нафтним дериватима у Српској достигле 860 хиљада КМ

1 ч

0
Еуро 6 за увоз аутомобила у БиХ од 1. априла: Шта то значи за возаче?

Економија

Еуро 6 за увоз аутомобила у БиХ од 1. априла: Шта то значи за возаче?

1 ч

0

Више из рубрике

Тоне земље затрпале магистрални пут Бијело Поље - Мојковац, у Црној Гори.

Регион

Тоне земље затрпале магистрални пут: Угрожена породична кућа

1 ч

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Регион

Закон у припреми: Слање фотографије полног органа постаје казнено дјело

2 ч

0
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Регион

Веома опасан: У мору недалеко од Сплита пронађен плави азбест

3 ч

0
Језив призор на фарми: 12 крава угинуло због глади и жеђи

Регион

Језив призор на фарми: 12 крава угинуло због глади и жеђи

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима