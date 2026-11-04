Захарова: Канада грубо крши Олимпијску повељу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Одбијање Канаде да изда визе руским спортистима који желе да учествују на Свјетском шампионату у хокеју представља грубо кршење Олимпијске повеље, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Канадски премијер Марк Карни изјавио је раније да руски омладински хокејашки тим неће учествовати на Свјетском шампионату у Канади јер Отава неће дати визе спортистима из Русије и Бјелорусије за такмичења која се одржавају на канадској територији.
"Такви поступци представљају озбиљно кршење Олимпијске повеље", истакла је Захарова.
Регион
Дјевојка (17) пронађена мртва у аутомобилу, младић (21) нађен објешен
Арбитражни суд за спорт (ЦАС) прошле седмице донио је одлуку да Русији дозволи учешће у такмичењима Међународне хокејашке федерације (ИХФ).
Након одлуке ЦАС-а, Њемачка је навела могућност да не буде домаћин Свјетског шампионата у хокеју наредне године, док су хокејашке федерације Шведске, Летоније, Финске, Норвешке и Данске објавиле да њихови тимови неће играти против репрезентације Руске Федерације.
Свјетски омладински шампионат у хокеју одржава се од 26. децембра ове године до 5. јануара наредне године у канадским градовима Едмонтон и Ред Дир у провинцији Алберта.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму