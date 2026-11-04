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Захарова: Канада грубо крши Олимпијску повељу

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04.11.2026 20:31

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Одбијање Канаде да изда визе руским спортистима који желе да учествују на Свјетском шампионату у хокеју представља грубо кршење Олимпијске повеље, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Канадски премијер Марк Карни изјавио је раније да руски омладински хокејашки тим неће учествовати на Свјетском шампионату у Канади јер Отава неће дати визе спортистима из Русије и Бјелорусије за такмичења која се одржавају на канадској територији.

"Такви поступци представљају озбиљно кршење Олимпијске повеље", истакла је Захарова.

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Арбитражни суд за спорт (ЦАС) прошле седмице донио је одлуку да Русији дозволи учешће у такмичењима Међународне хокејашке федерације (ИХФ).

Након одлуке ЦАС-а, Њемачка је навела могућност да не буде домаћин Свјетског шампионата у хокеју наредне године, док су хокејашке федерације Шведске, Летоније, Финске, Норвешке и Данске објавиле да њихови тимови неће играти против репрезентације Руске Федерације.

Свјетски омладински шампионат у хокеју одржава се од 26. децембра ове године до 5. јануара наредне године у канадским градовима Едмонтон и Ред Дир у провинцији Алберта.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Марија Захарова

Канада

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