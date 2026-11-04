Камион слетио с пута код Котор Вароша

Аутор:АТВ редакција
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Камион натоварен дрвним сортиментима слетио је данас, 4. новембра, непосредно прије 11 часова с локалног пута у засеоку Трновац код Котор Вароша.
Полиција је током увиђаја утврдила да је превозио дрво без жига и потребне документације, потврђено је за "Независне новине".
Како су навели из полиције, Полицијској станици Котор Варош око 11 часова пријављено је да се непосредно прије тога догодила саобраћајна незгода у којој је учествовао камион марке мерцедес.
"Приликом вршења увиђаја на лицу мјеста саобраћајне незгоде утврђено је да су се у товарном простору наведеног возила налазили дрвни сортименти без жига и потребне документације“, навели су из полиције.
Додали су да је о свему обавијештено Шумско газдинство "Врбања", ради предузимања мјера и радњи из њихове надлежности.
Снимак извлачења камиона након саобраћајне незгоде објављен је на Facebook страници 'Крушево Брдо'.
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