Ne nasjedajte na oglase o prodaji svinja: Ovo su realne cijene

Stiže nam sezona svinjokolja, a kako se sezona približava, mijenjaju se i cijene.

Prije samo nekoliko dana, kilogram žive vage koštao je 4 KM, a sada se u oglasima potražuje cijena od 5 do 7,50 KM.

Za tovljenika od 170 kilograma jedna porodica bi trebala izdvojiti oko 1.300 KM. Da li je ovo stvarna cijena ili pokušaj da pojedinci ostvare dobit, govorio je za ATV Mišo Majčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.

„Ja mislim da nije moguće po pomenutoj cijeni prodati tovnu svinju iz jednostavnog razloga, koliko znam na terenu čitave Republike Srpske, ali i Federacije BiH ima sasvim dovoljno svinja i cijena se kreće od nekih 4 KM pa do najviše, pošto je sezona počela, te može doći do povećane tražnje. Uglavnom tražnja je drugačija posebno za te zrelije kategorije svinja, koje se kreću oko nekih 200 kg jer za samo spremanje suhomesnatih proizvoda i proizvoda od svinja kao trajnih proizvoda, pa se traže godišnjaci, odnosno svinje koje imaju najviše godinu dana u tovu“, rekao je Majčić.

Prema njegovim riječima, u pomenutom slučaju proizvodnja je skuplja, te je izraženija konverzija, veći utrošak hrane za kilogram prirasta te samim tim to je skuplja proizvodnja svinja.

„To se obično odrazi samim tim kasnije i na samu prodajnu cijenu. Mislim da stvarno sagledavajući ovaj period od 4 – 5 KM maksimalno da je realna cijena trenutno na tržištu, zavisno od kvaliteta“, navodi Majčić.

Koliko košta domaći tovljenik?

„Ja prvi sam prodao po 4 marke, nešto sitno što sam imao, pošto se ne bavim tovom. Na terenu je krmokolj uveliko počeo i ovi malo iskusniji znaju pa koriste ovaj raniji period te koriste ovaj prelazni period pred zimu i konzervaciju mesa. Meso se usoli. Stoji 20 i nešto dana. Zatim imamo otsoljavanje, presanje, zavisi kako ko radi. Onda, nakon toga meso ide na sušenje. Oni iskusniji koriste ovaj period i pojedini su uveliko u poslu. Aktuelna cijena je na samom početku ido one špice kada je najveća zainteresovanost i kada je najveći otkup, može doći do laganog pomjeranja, ali preko 5 maraka nema opravdanosti da se plati“, navodi Majčić.

Kako on navodi, već duži period tovljači imaju velike gubitke te je cijena o 4 KM nerealno niska cijena.

„Čitav ljetni period tovljači na početku same godine imali su skuplji ulaz sa prascima jer je cijena bila viša i bili su u nepovoljnoj situaciji jer su imali skup ulaz, a jeftin izlaz zbog uvoza. On je takav zbog niske cijene iz Evropske unije i kompletna Evropska Unija i mi trpimo nerealan odnos prodajne cijene u odnosu na sve troškove koji su potrebni za uzgoj jedne svinje“, rekao je Majčić.

U ovom periodu pojedinci potražuju jednu do dvije svinje i tu postoje određeni periodi gdje tržište određuje ponudu i tražnju, navodi on.

Uzgoj svinja

„Postoje ljudi koji pokušavaju baš organski da hrane svinju i kod nas je na terenu Republike Srpske kvalitetna ishrana svinja, koja je zasnovana na kukuruznom ječmu i pšenici i sa sojom i nešto vitaminskih mineralh dodataka. Gledajući na Evropku uniju baš su kvalitetni kao što je i poželjno. Takođe pojedinci koji mogu i koji su u prilici uzgajaju ih u slobodnom pripustu i hrane svinje žirom što je stvarno idealno“, rekao je Majčić.

Kako znati koja svinja je odgojena na kvalitetan način, a koje nisu. Ovim detaljima „vladaju“ pravi svinjogoljci, a prvi znakovi se mogu prepoznati prema izgledu od debljine, kože, kasnije strukture mesa.

„Postoje rase koje nemaju intermuskularnu masnoću. Znači, kapljice masnoće u samoj muskulaturi, vlakna mišića. Dosta faktora utiče i teško je to kupcima koji se duži period nisu bavili svinjarstvom da to od prve prepoznaju“, rekao je Majčić.

Njegova preporuka je da od poznatih kupaca kupuju svinje i idu na sigurno.

Razlika između uvoznog i domaćeg mesa

„U samom načinu ishrane i uzgoja, vi nemate svinje iz uvoza koje su teže od 130 kila i to je dosta mlado o+i vodeno meso i nije preporučljivo za spravljanje trajnih proizvoda i nikada ne može dobiti kvalitet kulena, kobasice i slanine kao od svinje koja je cirka stara 5-6 mjeseci. Zato preporučujem da se kupuju starije svinje, kategorije od 170-200 kg ili nešto preko. Samim tim sve što dođe iz uvoza obično je ili zaklano ili u polutkama, ima datum klanja puno ranije zaklano jer dok je zaklano u inostranstvu, odstajalo, preko granice, priprema razvoza i sve prođe najmanje pet dana i to po meni više nije svježe meso“, rekao je Majčić.

Meso je najukusnije onaj dan klanja jer je i najfriškije, prema Majčićevim riječima.

„Svježe meso je brzo kvarljivo i ovom prilikom preporučujem svim ljudima da gledaju na deklaraciji datum klanja i preporuka je da se koristi 4-5 dana od trenutka klanja, što je propisom i definisano“, jasan je Majčić.