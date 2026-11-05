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Uhvatila ga nadzorna kamera: Ne biste vjerovali šta ja ovaj mladić uradio

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05.11.2026 11:15

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Снимак са надзорне камере, за који није познато где је тачно настао, одушевио је кориснике друштвених мрежа, али наравно, било је и оних негативних коментара.
Foto: Instagram/printscreen

Snimak sa nadzorne kamere, za koji nije poznato gde je tačno nastao, oduševio je korisnike društvenih mreža, ali naravno, bilo je i onih negativnih komentara.

Naime, na snimku se vidi mladić koji čeka ispred kase sa teglom čokoladnog krema, dok nikog od radnika zaposlenih u prodavnici nema u blizini.

Neko vrijeme je čekao, razgledao oko sebe u nadi da će se neko od uposlenika pojaviti, a onda je krenuo sa posmatranjem kasne i načina na koja ista radi.

Nakon nekog vremena, izeo je stvar u svoje ruke i sve obavio, a kako je to izgledalo, pogledajte na snimku:

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Tagovi :

Kamera

video snimak

supermarket

mladić

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