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Kraj dodatnim troškovima rominga u EU? Poznat stav Vlade Srpske

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05.11.2026 11:48

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Foto: Pexel/ Anna Shvets

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Nacrt sporazuma između BiH i Evropske unije o korišćenju mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez plaćanja dodatnih roming naknada.

Kako je saopšteno iz Vlade nakon današnje sjednice, konstatovano je da se usklađivanje zakonodavstva u BiH sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti rominga može vršiti samo uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske.

Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da Ministarstvu komunikacija i transporta BiH dostavi mišljenje na Nacrt sporazuma između BiH i Evropske unije o korišćenju mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez plaćanja dodatnih roming naknada, saopšteno je nakon sjednice.

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Tagovi :

roming

Evropska unija

Vlada Republike Srpske

sjednica

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