Autor:ATV redakcija
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Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Nacrt sporazuma između BiH i Evropske unije o korišćenju mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez plaćanja dodatnih roming naknada.
Kako je saopšteno iz Vlade nakon današnje sjednice, konstatovano je da se usklađivanje zakonodavstva u BiH sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti rominga može vršiti samo uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske.
Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da Ministarstvu komunikacija i transporta BiH dostavi mišljenje na Nacrt sporazuma između BiH i Evropske unije o korišćenju mobilnih usluga u državama članicama Evropske unije bez plaćanja dodatnih roming naknada, saopšteno je nakon sjednice.
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