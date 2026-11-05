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28 radnica napustilo „Bilkon" u Bileći: Teški uslovi rada presudili

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05.11.2026 11:33

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28 радница напустило „Билкон“ у Билећи: Неизвјесна судбина текстилне фабрике
Foto: ATV

Dvadesetosam radnica tekstilnog preduzeća „Bilkon" iz Bileće danas je dalo otkaze, nezadovoljno uslovima rada i, kako navode, teškim okolnostima u kojima su svakodnevno radile.

Direktor ovoga preduzeća Gojko Vuković za ATV potvrđuje informaciju o otkazima.

“One jednostavno nisu željele da produže ugovor koji je bio na određeno vrijeme I koji je istekao”, kaže Vuković.

Na pitanje šta dalje Vuković za ATV odgovara da će se sve znati u narednim danima kada očekuje sastanke sa stranim partnerima I dodaje da će pokušati organizovati proizvodnju sa nešto malo radnika što je ostalo.

Ovaj potez radnica dolazi u trenutku kada se „Bilkon" suočava sa ozbiljnim poslovnim problemima i neizvjesnom budućnošću. Vlasnici preduzeća su sredinom oktobra Okružnom privrednom sudu u Trebinju podnijeli prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, navodeći smanjen broj narudžbi i sve izraženije finansijske probleme.

Sud je pokrenuo prethodni stečajni postupak i imenovao privremenu stečajnu upravnicu Radenku Srndović, kojoj je ostavljen rok od 30 dana da predloži dalje postupanje.

„Bilkon" je osnovan 2013. godine, a u jednom periodu zapošljavao je oko stotinu radnika. Bavio se proizvodnjom tekstilne konfekcije, a među poslovnim partnerima bio je i poznati njemački brend „Stiksl".

Prema dostupnim finansijskim podacima, preduzeće je prošle godine ostvarilo prihode od 1,84 miliona maraka, ali i gubitak od 125.531 KM.

Odlazak 28 radnica dodatno produbljuje neizvjesnost oko sudbine ovog bilećkog preduzeća i preostalih zaposlenih

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Otkaz

28 radnica dalo otkaz u Bilkonu

Bileća

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