Пуцњава у Зеници, оштећен аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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Зеничка полиција трага за непознатом особом која је пуцњима из ватреног оружја оштетила кров путничког аутомобила.
Како је саопштено из МУП ЗДК пријаву је у Полицијској станици Центар у сриједу, 4. новембра, у 15:15 сати поднио Зеничанин И. С. након чега су подузете потребне радње.
Увиђај су обавили службеници Полицијске управе и те настављају рад на расвјетљавању и документовању кривичних дјела изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари.
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