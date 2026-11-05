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Пуцњава у Зеници, оштећен аутомобил

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АТВ редакција
05.11.2026 14:47

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Зеничка полиција трага за непознатом особом која је пуцњима из ватреног оружја оштетила кров путничког аутомобила.

Како је саопштено из МУП ЗДК пријаву је у Полицијској станици Центар у сриједу, 4. новембра, у 15:15 сати поднио Зеничанин И. С. након чега су подузете потребне радње.

Увиђај су обавили службеници Полицијске управе и те настављају рад на расвјетљавању и документовању кривичних д‌јела изазивање опште опасности и оштећење туђе ствари.

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Тагови :

Зеница

Пуцњава

потрага

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