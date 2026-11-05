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Зворничанин оптужен да је из нехата усмртио пјешака на зебри

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05.11.2026 11:50

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разбијена шајба, ударио пјешака
Фото: АТВ

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Х.Х. из Зворника јер је, из нехата, аутомобилом ”шкода” усмртио пјешака Х.Ј. на пјешачком прелазу у Козлуку код Зворника.

Трагедија се догодила 1. јуна око 16.35 часова на дионици пута Каракај – Шепак код Зворника.

”Иако је видио да се приближава пјешачком прелазу оптужени је пропустио да вози са нарочитом опрезношћу и таквом брзином да, у случају потребе, може зауставити возило испред пјешачког прелаза. Олако је сматрао да неће угрозити друге учеснике у саобраћају и поступао је супротно ЗООБС-у у БиХ усљед чега је на пјешачком прелазу предњим дијелом возило ударио у пјешака Х.Ј, који је прелазио коловоз, са лијеве на десну страну”, наводи се у оптужници.

Усљед удара Х.Ј. је задобио тешке повреде лобање, прелом вратног дијела кичменог стуба и кичмене мождине и преломе ребара усљед чега је на мјесту остао мртав.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Оптужница

ОЈТ Бијељина

Погинуо пјешак

возач

Зворник

несрећа у Козлуку

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