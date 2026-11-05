Зворничанин оптужен да је из нехата усмртио пјешака на зебри

Трагедија се догодила 1. јуна око 16.35 часова на дионици пута Каракај – Шепак код Зворника.

”Иако је видио да се приближава пјешачком прелазу оптужени је пропустио да вози са нарочитом опрезношћу и таквом брзином да, у случају потребе, може зауставити возило испред пјешачког прелаза. Олако је сматрао да неће угрозити друге учеснике у саобраћају и поступао је супротно ЗООБС-у у БиХ усљед чега је на пјешачком прелазу предњим дијелом возило ударио у пјешака Х.Ј, који је прелазио коловоз, са лијеве на десну страну”, наводи се у оптужници.

Усљед удара Х.Ј. је задобио тешке повреде лобање, прелом вратног дијела кичменог стуба и кичмене мождине и преломе ребара усљед чега је на мјесту остао мртав.