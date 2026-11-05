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Рамо Исак пријетио човјеку да ће га "поломити и завршити"

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05.11.2026 11:33

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Рамо Исак пријетио човјеку да ће га "поломити и завршити"

Рамо Исак, актуелни министар унутрашњих послова ФБиХ, осумњичен је за пријетње Е.Р. да ће га "поломити и завршити". Против Исака је Тужилаштво ЗДК подигло оптужницу због угрожавања безбједности.

Према наводим из оптужнице која је потврђена, Исак је након вербалног сукоба са Е.Р. у јануару 2025. године заједничком пријатељу К.У. рекао да му пренесе да ће га "поломити и завршити".

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БиХ

Детаљи оптужнице: За шта је оптужен Рамо Исак?

К. У. је 30. јануара 2025. године у вечерњим сатима дошао у кућу Е. Р. у Жепчу, гд‌је се налазила и његова супруга Ј. Р., те му пренио наведене пријетње. Како се наводи у оптужници, Е. Р. и његова супруга пријетње су схватили озбиљно и осјетили страх за властиту безбједности, као и безбједност своје д‌јеце. Због тога су, након што су сазнали за пријетње, пустили псе из бокса у двориште ради заштите породице.

Тужилаштво тврди да је Исак био свјестан да упућује озбиљне пријетње које изазивају страх, узнемиреност и несигурност за живот и тијело Е. Р., и да је то хтио. Због тога га терети за кривично д‌јело угрожавања сигурности из члана 183. став 1. Кривичног закона ФБиХ.

рамо исак ramo isak

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Тагови :

Рамо Исак

пријетње

Оптужница

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