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Супрузи пријетио ”вађењем умрлица” јер је дјецу уписала у школу и вртић

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05.11.2026 10:59

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Окружно јавно тужилаштво Бијељина
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Р.М. из Зворника јер је, на прослави, шаком у нос ударио супругу А.М.Р. оптужујући је за невјеру, да би јој касније пријетио убиством због тога што је дјецу уписала у школу и вртић.

Како је саопштило тужилаштво М.Р. је на терет стављено да је починио кривично дјело насиље у породици, за које је запријећена новчана казна или казна до три године затвора. У оптужници се наводи да је Р.М. 17. јануара ове године са супругом био у угоститељском објекту на прослави рођендана код њене породице.

На прослави шаком ударио супругу

”Након што их је поздравио В.С, који је раније радио са његовом супругом, Р.М. је оптужио супругу да с њим има љубавне односе, па је почео да галами на њу. Док је она покушавала да га смири Р.М. је шаком ударио у нос, након чега се удаљио у непознатом правцу”, наводи се у оптужници.

Додаје се да је Р.М. и раније исказивао насиље ка супрузи када јој је пријетио убиством, што је код ње изазвало страх за сопствени живот и сигурност.

Пријетњама тражио помирење

Појашњава се да је А.М.Р. из тих разлога напустила брачну заједницу и са дјецом се преселила код својих родитеља. Међутим, Р.М. је наставио да је узнемирава тражећи од ње да се састану и разговарају о проблемима или ће је у противном убити.

”Пријетње је поновио и 24. августа говорећи јој да да извади умрлице за све, из разлога што је уписала дјецу у школу и обданиште”, наводи се оптужници коју је потврдио Основни суд у Зворнику.

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Тагови :

насиље у породици

Зворник

Потврђена оптужница

Оптужница

Пријетње смрћу

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