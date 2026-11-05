Супрузи пријетио ”вађењем умрлица” јер је дјецу уписала у школу и вртић

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Окружно јавно тужилаштво у Бијељини подигло је оптужницу против Р.М. из Зворника јер је, на прослави, шаком у нос ударио супругу А.М.Р. оптужујући је за невјеру, да би јој касније пријетио убиством због тога што је дјецу уписала у школу и вртић.
Како је саопштило тужилаштво М.Р. је на терет стављено да је починио кривично дјело насиље у породици, за које је запријећена новчана казна или казна до три године затвора. У оптужници се наводи да је Р.М. 17. јануара ове године са супругом био у угоститељском објекту на прослави рођендана код њене породице.
”Након што их је поздравио В.С, који је раније радио са његовом супругом, Р.М. је оптужио супругу да с њим има љубавне односе, па је почео да галами на њу. Док је она покушавала да га смири Р.М. је шаком ударио у нос, након чега се удаљио у непознатом правцу”, наводи се у оптужници.
Додаје се да је Р.М. и раније исказивао насиље ка супрузи када јој је пријетио убиством, што је код ње изазвало страх за сопствени живот и сигурност.
Појашњава се да је А.М.Р. из тих разлога напустила брачну заједницу и са дјецом се преселила код својих родитеља. Међутим, Р.М. је наставио да је узнемирава тражећи од ње да се састану и разговарају о проблемима или ће је у противном убити.
”Пријетње је поновио и 24. августа говорећи јој да да извади умрлице за све, из разлога што је уписала дјецу у школу и обданиште”, наводи се оптужници коју је потврдио Основни суд у Зворнику.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму