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Акција "Демиџ": Двије особе спроведене у ОЈТ Бањалука

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05.11.2026 07:29

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Акција "Демиџ": Двије особе спроведене у ОЈТ Бањалука
Фото: АТВ

Двије особе које су ухапшене јуче у акцији "Демиџ" спроведене су јутрос у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Подсјећамо, у акцији назива "Демиџ", усмјереној на спрјечавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа.

У великој акцији бањалучке полиције ухапшени су: Младен Самарџија и Бобан Кантар из Бањалуке, Срђан и Сретен Велимировић из Лакташа, Александар Соларевић из Бањалуке, Бранко Јеличић из Бањалуке, Максимилијан Панић из Котор Вароша, Радомир Поповић из Бањалуке, Слободан Шкрбић из Бањалуке, Мирослав Калабић из Бања Луке, Синиша Вујиновић из Оџака, Дејан Гатарић, Стефан Петровић, Бојан Мацановић, Марко Радуловић и Никола Амиџић, сви из Бањалуке.

Акцију је реализовала бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.

Акција Демиџ

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Тагови :

Акција Демиџ

Младен Самарџија

Бобан Кантар

ПУ Бањалука

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