Logo

Мушкарац (56) тешко повријеђен у превртању трактора

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 10:19

Коментари:

0
Мушкарац (56) тешко повријеђен у превртању трактора
Фото: ATV

Мушкарац Д.М. (56) из Петрова тешко је повријеђен у превртању трактора на подручју општине Петрово.

У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила јуче око 11.50 часова, када је дошло до слијетања трактора ”ИМТ” са коловоза, а потом и до превртања.

”У овој саобраћајној незгоди Д.М. је задобио тешке тјелесне повреде и исто је упућено на лијечење у УКЦ Републике Српске у Бањалуци”, наводе у ПУ Добоју.

На лицу мјеста извршен је увиђај, а тачне околности и узрок несреће се истражују.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

тешке повреде

повријеђен мушкарац

Општина Петрово

Коментари (0)

Више из рубрике

Акција "Демиџ": Још осам особа спроведено у ОЈТ Бањалука

Хроника

Акција "Демиџ": Још осам особа спроведено у ОЈТ Бањалука

4 ч

0
Акција "Демиџ": Двије особе спроведене у ОЈТ Бањалука

Хроника

Акција "Демиџ": Двије особе спроведене у ОЈТ Бањалука

5 ч

0
Камион слетио с пута код Котор Вароша

Хроника

Камион слетио с пута код Котор Вароша

16 ч

0
Стеван Гарић

Хроника

Стеван Гарић изручен у БиХ, спроведен у Окружни суд у Источном Сарајеву

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима