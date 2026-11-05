Мушкарац (56) тешко повријеђен у превртању трактора

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац Д.М. (56) из Петрова тешко је повријеђен у превртању трактора на подручју општине Петрово.
У ПУ Добој наводе да се несрећа догодила јуче око 11.50 часова, када је дошло до слијетања трактора ”ИМТ” са коловоза, а потом и до превртања.
”У овој саобраћајној незгоди Д.М. је задобио тешке тјелесне повреде и исто је упућено на лијечење у УКЦ Републике Српске у Бањалуци”, наводе у ПУ Добоју.
На лицу мјеста извршен је увиђај, а тачне околности и узрок несреће се истражују.
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