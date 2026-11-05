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Акција "Демиџ": Још осам особа спроведено у ОЈТ Бањалука

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05.11.2026 08:25

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Акција "Демиџ": Још осам особа спроведено у ОЈТ Бањалука
Фото: АТВ

Осам особа које су ухапшене јуче у акцији "Демиџ" спроведене су данас у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.

Раније јутрос, у Тужилаштво су спроведене двије особе.

Спровођење - акција "Демиџ"

Акција Демиџ

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Подсјећамо, у акцији назива "Демиџ", усмјереној на спрјечавање злоупотребе опојних дрога, ухапшено је 17 особа.

У великој акцији бањалучке полиције ухапшени су: Младен Самарџија и Бобан Кантар из Бањалуке, Срђан и Сретен Велимировић из Лакташа, Александар Соларевић из Бањалуке, Бранко Јеличић из Бањалуке, Максимилијан Панић из Котор Вароша, Радомир Поповић из Бањалуке, Слободан Шкрбић из Бањалуке, Мирослав Калабић из Бања Луке, Синиша Вујиновић из Оџака, Дејан Гатарић, Стефан Петровић, Бојан Мацановић, Марко Радуловић и Никола Амиџић, сви из Бањалуке.

Акцију је реализовала бањалучка полиција у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Специјалном антитерористичком јединицом и Жандармеријом МУП-а Српске, те ПУ Оџак.

Акција Демиџ


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Тагови :

Акција Демиџ

Младен Самарџија

Бобан Кантар

ПУ Бањалука

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