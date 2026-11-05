Акција ”Демиџ”: Познато ко је спроведен у тужилаштво, за четворицом се трага

Аутор:Огњен Матавуљ
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У оквиру акције ”Демиџ” ПУ Бањалука тужилаштву је поднијела извјештај против укупно 18 особа, осумњичених да су се бавили трговином наркотика.
Од тога је десет осумњичених спроведено на саслушање у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци и то: Младен Самарџија (36) из Словеније, Бобан Кантар (34), Срђан Велимировић (30), Бранко Јеличић (42), Максимилијан Панић (34), Радомир Поповић (30), Мирослав Калабић (31) сви из Бањалуке, Синиша Вујиновић (55) из Оџака, Дејан Гатарић (22) из Мркоњић Града и Стефан Петровић (34) из Бањалуке.
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”Четири особе, које су обухваћене достављеним извјештајем, нису доступне органима гоњења. Након криминалистичке обраде четири осумњичена су пуштени и у наставку поступка браниће се са слободе”, саопштило је ОЈТ Бањалука.
Према незваничним информација у бјекству је Предраг Поповић, који важи за једног од главних осумњичених у овом предмету.
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У тужилаштву наводе да су сви ухапшени у оквиру истраге коју води ОЈТ Бањалука, а коју су реализовали ПУ Бањалука и Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.
”Истрага се спроводи због сумње да су од почетка 2025. до 4. новембра 2026. године осумњичени неовлаштено ради даље продаје куповали, држали, преносили и продавали марихуану и кокаин корисницима у Бањалуци, Лакташима и на подручју општине Оџак”, саопштило је тужилаштво.
Из ПУ Бањалука наводе да су у оквиру акције ”Демиџ” извршени претреси на 20 локација.
”Том приликом је пронађено и одузето око 12,5 килограма марихуане, око 500 грама бијелог праха налик кокаину, мања количина хашиша, ауотмобил, више дигиталних вага и мобилних телефона, тестови за утврђивање чистоће кокаина, два пиштоља, преко 100.000 КМ у кешу, као и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку”, саопштила је ПУ Бањалука.
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