Полиција истражује случај ученика бањалучке медресе

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бањалучка полиција истражује све околности нестанка и проналаска малољетног ученика бањалучке медресе ”Реис Ибрахим-еф. Маглајлић" који је, са повредама по тијелу, пронађен у близини Врбаса.
Према наводима бившег потпредсједника Скупштине града Бијељина Самира Баћевца малољетника су напале три непознате особе, када је из школе изашао по ужину. Након шесточасовне потраге малољетник је пронађен у близини Врбаса и како Баћевац наводи имао је повреде главе и унутрашње крварење.
Санитетом Хитне помоћи младић је превезен у УКЦ Републике Српске, гдје је љекарски збринут и тренутно се налази на кућном лијечењу.
Након више медијских упита о цијелом случају се огласила ПУ Бањалука наводећи да предузимају све законом прописане мјере и радње у циљу утврђивања свих околности у вези са пријавом нестанка и проналаска малољетног лица 2. новембра у Бањалуци.
”Наведеног дана око 16.30 часова ПУ Бањалука је пријављено да се малољетни ученик једне средње школе у Бањалуци удаљио из школе у непознатом правцу. Око 18.15 часова на шеталишту поред Врбаса пронашла га је особа која је пријавила нестанак”, саопштила је полиција.
У саопштењу не наводе да ли је малољетник био жртва напада, нити су на конкретна питања понудили одговоре. Умјесто тога су позвали медије да приликом извјештавања поступају са посебном обазривошћу, поштујући законске и етичке обавезе.
”Примарни задатак полицијских службеника јесте да се утврде све чињенице и расвјетли овај догађај”, наводе у полицији.
Баћевац је од полиције јавно затражио хитну и озбиљну реакцију и расвјетљавање случајева. Професионалну истрагу је затражила и медреса ”Реис Ибрахим-еф. Маглајлић” која је у саопштењу навела да је руководство школе упознато са случајем.
"Као одгојно-образовна установа, изражавамо дубоку забринутост и саосјећање с нашим учеником и његовом породицом, те пратимо његово здравствено стање и пружамо им сву неопходну подршку. Руководство Медресе је у сталном контакту с надлежним институцијама и службама како би се утврдиле све тачне околности и релевантне чињенице везане за овај догађај. Очекујемо од надлежних органа брзу и професионалну истрагу", саопштила је медреса.
И медреса је замолили медије и јавност на одговорно извјештавање с обзиром да је ријеч о малољетној особи и да су провјере у току.
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