Prefarban lik Isusa Hrista i ćirilični natpis na putokazu za manastir Vozuća

Nepoznata osoba ili više njih prefarbali su lik Isusa Hrista i ćirilični natpis "Hristos Vaskrse“ na tabli koja vjernike usmjerava prema manastiru Vozuća, na području Zavidovića.

Kako je saopšteno iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, lik Isusa Hrista i natpis prefarbani su sprejom ili sličnim sredstvom.

Iz Odbora ističu da je riječ o tabli većih dimenzija, na kojoj su oštećeni isključivo dijelovi sa likom Isusa Hrista i ćiriličnim natpisom, zbog čega smatraju da ovaj čin ima vjersku pozadinu.

Na tabli se nalazi i fotografija manastira Vozuća, zadužbine kralja Dragutina, koji je izgrađen u 14. vijeku.

U saopštenju se navodi da manastir Vozuća ima poseban značaj za pravoslavne vjernike tog kraja, te da u Odboru smatraju da je ovaj čin usmjeren na slanje poruke vjernicima koji posjećuju manastir.

Iz Odbora su naveli i da je Mjesna zajednica Vozuća na svojoj zvaničnoj stranici osudila ovaj postupak.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona zatražili su da hitno pronađe odgovorne za oštećenje table.

"Tražimo od mjesno i stvarno nadležnog MUP-a Zeničko-dobojskog kantona da hitno pronađe počinioce ovog krivičnog djela“, poručili su iz Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.