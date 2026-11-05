Autor:ATV redakcija
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Bizarni trend "časne sestre", koji je postao aktuelan u regionu, a posebno u Srbiji mjesecima unazad se ne smiruje.
Građani strahuju, a neki razmišljaju i o preseljenju.
Bizarni trend u kome se nekolicina nepoznatih osoba oblači u odore nalik onima, koje nose časne sestre i sa maskama na licu, kreću se u večernjim satima i plaše prolaznike.
Prema pojedinim objavama na društvenim mrežama, pomenute osobe sebe nazivaju "grokama".
Viđene su u nekoliko gradova u Srbiji, ali i u nekim od država u regionu, a Banjalučani strahuju, posebno zbog onih najmlađih da bi se trend mogao preseliti i kod nas.
Banja Luka
„Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!
Nedavno se neko od korisnika na TikTok-u našalio sa ljudima te je objavio video u kome tvrdi da su časne sestre stigle u najveći grad Republike Srpske.
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