Bizarni trend "časne sestre", koji je postao aktuelan u regionu, a posebno u Srbiji mjesecima unazad se ne smiruje.

Građani strahuju, a neki razmišljaju i o preseljenju.

Bizarni trend u kome se nekolicina nepoznatih osoba oblači u odore nalik onima, koje nose časne sestre i sa maskama na licu, kreću se u večernjim satima i plaše prolaznike.

Časne sestre Instagram/printscreen

Prema pojedinim objavama na društvenim mrežama, pomenute osobe sebe nazivaju "grokama".

Viđene su u nekoliko gradova u Srbiji, ali i u nekim od država u regionu, a Banjalučani strahuju, posebno zbog onih najmlađih da bi se trend mogao preseliti i kod nas.

Banja Luka „Časne sestre“ stigle u Banjaluku? Jezivi trend širi se regionom!

Nedavno se neko od korisnika na TikTok-u našalio sa ljudima te je objavio video u kome tvrdi da su časne sestre stigle u najveći grad Republike Srpske.