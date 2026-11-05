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Počinje isplata penzija u Republici Srpskoj

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05.11.2026 12:38

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Новац
Foto: ATV

U Republici Srpskoj će sutra 6. novembra početi isplata oktobarskih penzija, saopšteno je iz Vlade.

Za isplatu penzija u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je 188 miliona KM.

Penzije su u 2026. godini povećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a u avgustu je svim penzionerima isplaćena i jednokratna novčana pomoć.

Naredno redovno usklađivanje penzija slijedi u januaru 2027. godine, u skladu sa ekonomskim pokazateljima i rastom prosječne plate u Republici Srpskoj.

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Tagovi :

penzije

isplata penzije

Vlada Republike Srpske

Penzioneri

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