Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj će sutra 6. novembra početi isplata oktobarskih penzija, saopšteno je iz Vlade.
Za isplatu penzija u Budžetu Republike Srpske obezbijeđeno je 188 miliona KM.
Penzije su u 2026. godini povećane za 10% u odnosu na prethodnu godinu, a u avgustu je svim penzionerima isplaćena i jednokratna novčana pomoć.
Naredno redovno usklađivanje penzija slijedi u januaru 2027. godine, u skladu sa ekonomskim pokazateljima i rastom prosječne plate u Republici Srpskoj.
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