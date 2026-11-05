Spremni milioni: Počinje isplata roditeljima u dijelu BiH

Naknade roditeljima njegovateljima za oktobar biće isplaćene nakon što je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo naloge za isplatu u ukupnom iznosu od 3,85 miliona KM.

Ukupan iznos za ove namjene je 3,85 miliona KM.

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Iz Ministarstva su ovom prilikom pojasnili i važna pravila koja se odnose na ostvarivanje prava na federalni dječiji dodatak, posebno kada je riječ o porodicama s djecom s invaliditetom.

Povodom brojnih upita korisnika, nadležni su objasnili da se naknada koju prima roditelj njegovatelj uračunava u ukupne prihode porodice prilikom utvrđivanja prava na dječiji dodatak, ali da postoje zakonom propisani izuzeci.

Ko ima pravo na dječiji dodatak bez obzira na prihode?

Izmjenama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom iz 2024. godine omogućeno je da određene kategorije djece ostvaruju pravo na federalni dječiji dodatak bez obzira na visinu prihoda njihovih porodica.

Ovo pravo imaju djeca kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prve ili druge grupe, kao i djeca oboljela od malignih bolesti.

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Zakonski izuzetak odnosi se i na maloljetno dijete na osnovu čijeg je invaliditeta roditelju priznat status roditelja njegovatelja.

Međutim, ukoliko u istoj porodici postoje i druga djeca koja ne pripadaju navedenim kategorijama, za njih se primjenjuju redovni zakonski uslovi, uključujući provjeru prihoda po članu domaćinstva.

Zašto se naknada roditelja njegovatelja računa kao prihod?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pojasnilo je da se naknada roditelja njegovatelja uračunava u porodične prihode jer se radi o primanju koje je obuhvaćeno propisima o porezu na dohodak.

Na ovu naknadu obračunavaju se porez i pripadajući doprinosi, zbog čega ulazi u obračun prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

Sa druge strane, lična invalidnina ostvarena prema propisima o zaštiti osoba s invaliditetom ne uračunava se u prihode porodice za ovu namjenu.

To znači da se naknada roditelja njegovatelja i lična invalidnina različito tretiraju prilikom provjere ispunjenosti uslova za dječiji dodatak.

Delić pojasnio razlike u ostvarivanju prava

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da su nedoumice roditelja razumljive, posebno u situacijama kada djeca iz iste porodice imaju različite uslove za ostvarivanje prava.

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"Razumijemo zašto roditelji postavljaju ovo pitanje. U istoj porodici jedno dijete može ostvarivati dječiji dodatak bez obzira na porodične prihode, dok se za drugo prihodi provjeravaju. Roditeljima dugujemo objašnjenje te razlike", izjavio je Delić.

Podsjetio je da je izmjenama zakona iz 2024. godine omogućeno da prihodi porodice ne budu prepreka za ostvarivanje dječijeg dodatka djeci kojoj je potrebna njega i pomoć drugog lica prve i druge grupe, kao ni djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Roditelji koji imaju nedoumice u vezi s obračunom prihoda ili ostvarivanjem prava na federalni dječiji dodatak mogu se obratiti nadležnom centru za socijalni rad ili opštinskoj službi socijalne zaštite, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.