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Појавио се мрки медвјед: Ловци упозоравају младе због њихових радњи

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АТВ редакција
05.11.2026 14:49

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Медвјед
Фото: Pixabay/Miller_Eszter

Ловачко друштво "Тетријеб" Купрес саопштило је да је у посљедње вријеме у граду Купресу и приградским насељима уочена појава мрког медвједа.

Додали су да разрађеним активностима раде све да удаље медвједа из насељених мјеста.

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"Поступајући по плану Интервентног тима за управљање дивљим звијерима, предузели смо све неопходне мјере од појачане прехране, ноћних хајки и др. да удаљимо медвједа из насељених мјеста", навели су из овог ловачког друштва.

Казали су да је евидентирана појава да особе млађе животне доби у ноћним сатима бацају храну, између осталог и мед, у контејнере за отпад те тиме привлаче животиње, снимају их, а таквим радњама долази до неконтролисаног понашања дивљих звијери, те угрожавања живота људи.

Исто тако уочена је појава прогањања медвједа моторним возилима, што за посљедицу може имати опасност по људске животе, а оваква радња је и кажњива.

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"Овим путем апелујемо на становништво да не баца храну у контејнере, те тиме привлаче звијери у насеља. Исто тако молимо рекреативце да у вечерњим сатима не шетају сами те да приликом шетње гласно разговарају", упозорили су из Ловачког друштва "Тетријеб" Купрес.

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Тагови :

Медвјед

Купрес

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