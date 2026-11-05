Преминуо Васкрсија Јанковић, један од посљедњих свједока операције "Халијард"

Аутор:АТВ редакција
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У Добоју је преминуо Васкрсија Јанковић /87/ из Бољанића, један од посљедњих живих свједока операције "Халијард" током које су у Другом свјетском рату са Озрена спасавани савезнички авијатичари.
Јанковић бити сахрањен данас у 12.30 часова у Бољанићу.
Из Градске управе потврђено је да је Јанковић преминуо прије два дана.
Градоначелник Добоја Борис Јеринић истакао је да ће Јанковић бити упамћен као драгоцјени чувар историје, чије ће свједочења остати трајно свједочанство о храбрости, хуманости и племенитости српског народа.
"У своје и у име Града Добоја упућујем најискреније саучешће породици Јанковић, родбини и пријатељима", навео је Јеринић.
Васкрсија Јанковић рођен је 9. априла 1939. године.
Као дјечак свједочио је историјским догађајима у Бољанићу 1944. године које је као коаутор записао у монографији "Спасавање савезничких авијатичара", и дао велики допринос очувању сјећања на операцију "Халијард" и храброст српског народа Озрена.
У операцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу 60 савезничких авијатичара.
Ова акција била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године, преноси Срна.
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