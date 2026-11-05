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28 радница напустило „Билкон" у Билећи: Тешки услови рада пресудили

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05.11.2026 11:33

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28 радница напустило „Билкон“ у Билећи: Неизвјесна судбина текстилне фабрике
Фото: ATV

Двадесетосам радница текстилног предузећа „Билкон" из Билеће данас је дало отказе, незадовољно условима рада и, како наводе, тешким околностима у којима су свакодневно радиле.

Директор овога предузећа Гојко Вуковић за АТВ потврђује информацију о отказима.

“Оне једноставно нису жељеле да продуже уговор који је био на одређено вријеме И који је истекао”, каже Вуковић.

На питање шта даље Вуковић за АТВ одговара да ће се све знати у наредним данима када очекује састанке са страним партнерима И додаје да ће покушати организовати производњу са нешто мало радника што је остало.

Овај потез радница долази у тренутку када се „Билкон" суочава са озбиљним пословним проблемима и неизвјесном будућношћу. Власници предузећа су средином октобра Окружном привредном суду у Требињу поднијели приједлог за отварање стечајног поступка, наводећи смањен број наруџби и све израженије финансијске проблеме.

Суд је покренуо претходни стечајни поступак и именовао привремену стечајну управницу Раденку Срндовић, којој је остављен рок од 30 дана да предложи даље поступање.

„Билкон" је основан 2013. године, а у једном периоду запошљавао је око стотину радника. Бавио се производњом текстилне конфекције, а међу пословним партнерима био је и познати њемачки бренд „Стиксл".

Према доступним финансијским подацима, предузеће је прошле године остварило приходе од 1,84 милиона марака, али и губитак од 125.531 КМ.

Одлазак 28 радница додатно продубљује неизвјесност око судбине овог билећког предузећа и преосталих запослених

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оставка

Отказ

28 радница дало отказ у Билкону

Билећа

Радници

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