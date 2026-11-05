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Ухватила га надзорна камера: Не бисте вјеровали шта ја овај младић урадио

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05.11.2026 11:15

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Снимак са надзорне камере, за који није познато где је тачно настао, одушевио је кориснике друштвених мрежа, али наравно, било је и оних негативних коментара.
Фото: Instagram/printscreen

Снимак са надзорне камере, за који није познато где је тачно настао, одушевио је кориснике друштвених мрежа, али наравно, било је и оних негативних коментара.

Наиме, на снимку се види младић који чека испред касе са теглом чоколадног крема, док никог од радника запослених у продавници нема у близини.

Неко вријеме је чекао, разгледао око себе у нади да ће се неко од упосленика појавити, а онда је кренуо са посматрањем касне и начина на која иста ради.

Након неког времена, изео је ствар у своје руке и све обавио, а како је то изгледало, погледајте на снимку:

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Камера

видео снимак

супермаркет

младић

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