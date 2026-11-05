Аутор:АТВ редакција
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Снимак са надзорне камере, за који није познато где је тачно настао, одушевио је кориснике друштвених мрежа, али наравно, било је и оних негативних коментара.
Наиме, на снимку се види младић који чека испред касе са теглом чоколадног крема, док никог од радника запослених у продавници нема у близини.
Неко вријеме је чекао, разгледао око себе у нади да ће се неко од упосленика појавити, а онда је кренуо са посматрањем касне и начина на која иста ради.
Након неког времена, изео је ствар у своје руке и све обавио, а како је то изгледало, погледајте на снимку:
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