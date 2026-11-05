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Облаци се разилазе, стиже сунчаније вријеме: Ево какав дан нас очекује

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05.11.2026 08:35

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Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће доћи до постепеног смањења облачности од сјевера, уз сунчане периоде.

На југу ће већи дио дана бити претежно сунчано и топлије, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Максимална температура ваздуха биће од седам до 12, на југу до 17, а у вишим предјелима од четири степена Целзијусова.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, у Херцеговини умјерена, на моменте и јака бура.

Јутро је облачно, локално уз росуљу.

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