Јесења сјетва завршена на око 80 одсто површина, најзаступљенија пшеница

Аутор:АТВ редакција
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Јесења сјетва на подручју приједорске регије завршена је на око 80 одсто планираних површина, а најзаступљенија култура је пшеница, речено је Срни у приједорској канцеларији Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Виши стручни сарадник Душко Комненовић рекао је да ће сјетва бити настављена ове седмице, након што су је падавине зауставиле.
"У оптималном агротехничком року земљиште је било суво за квалитетну предсјетвену припрему. И у таквим условима пољопривредни произвођачи су обављали сјетву", навео је Коменовић.
Према његовим ријечима, подстицај Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 500 КМ по хектару за сјетву пшенице значајно стимулише сјетву ове културе.
"Очекујемо да ће бити настављена подршка Министарства и да ће пшеница и даље бити најзаступљенија у јесењој сјетви", рекао је Комненовић.
Комненовић је подсјетио да је прошле године стрним житима у приједорској регији било засијано укупно 6.045 хектара, пшеницом 2.500, ражи 15, јечмом 1.300, тритикалеом 1.000, зоби 1.200, те уљаном репицом 30 хектара.
"Прецизне податке о овогодишњој јесењој сјетви имаћемо на прољеће кад пољопривредни произвођачи буду ажурирали податке у АПИФ-у", рекао је Комненовић.
Он је савјетовао да пољопривредни произвођачи који буду обављали јесењу сјетву у новембру повећају сјетвену норму за 10-15 одсто како би добили жељени склоп, те да користе сортно сјеме јер једино тако могу да остваре оптималне приносе.
Комненовић је навео да су падавине погодовале парцелама гдје је обављена јесења сјетва, па су усјеви у фази поника.
"Уз падавине, температура ваздуха у сјетвеном слоју је седам до осам степени, што су услови повољни за ницање", појаснио је Комненовић.
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