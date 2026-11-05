Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске прихватила је данас Нацрт споразума између БиХ и Европске уније о коришћењу мобилних услуга у државама чланицама Европске уније без плаћања додатних роминг накнада.
Како је саопштено из Владе након данашње сједнице, констатовано је да се усклађивање законодавства у БиХ са законодавством Европске уније у области роминга може вршити само уз пуно уважавање уставних надлежности Републике Српске.
Влада је задужила Министарство саобраћаја и веза Републике Српске да Министарству комуникација и транспорта БиХ достави мишљење на Нацрт споразума између БиХ и Европске уније о коришћењу мобилних услуга у државама чланицама Европске уније без плаћања додатних роминг накнада, саопштено је након сједнице.
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