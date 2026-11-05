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Крај додатним трошковима роминга у ЕУ? Познат став Владе Српске

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05.11.2026 11:48

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

Влада Републике Српске прихватила је данас Нацрт споразума између БиХ и Европске уније о коришћењу мобилних услуга у државама чланицама Европске уније без плаћања додатних роминг накнада.

Како је саопштено из Владе након данашње сједнице, констатовано је да се усклађивање законодавства у БиХ са законодавством Европске уније у области роминга може вршити само уз пуно уважавање уставних надлежности Републике Српске.

Влада је задужила Министарство саобраћаја и веза Републике Српске да Министарству комуникација и транспорта БиХ достави мишљење на Нацрт споразума између БиХ и Европске уније о коришћењу мобилних услуга у државама чланицама Европске уније без плаћања додатних роминг накнада, саопштено је након сједнице.

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Тагови :

роминг

Европска унија

Влада Републике Српске

сједница

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