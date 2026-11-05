Префарбан лик Исуса Христа и ћирилични натпис на путоказу за манастир Возућа

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа или више њих префарбали су лик Исуса Христа и ћирилични натпис "Христос Васкрсе“ на табли која вјернике усмјерава према манастиру Возућа, на подручју Завидовића.
Како је саопштено из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, лик Исуса Христа и натпис префарбани су спрејом или сличним средством.
Из Одбора истичу да је ријеч о табли већих димензија, на којој су оштећени искључиво дијелови са ликом Исуса Христа и ћириличним натписом, због чега сматрају да овај чин има вјерску позадину.
На табли се налази и фотографија манастира Возућа, задужбине краља Драгутина, који је изграђен у 14. вијеку.
У саопштењу се наводи да манастир Возућа има посебан значај за православне вјернике тог краја, те да у Одбору сматрају да је овај чин усмјерен на слање поруке вјерницима који посјећују манастир.
Из Одбора су навели и да је Мјесна заједница Возућа на својој званичној страници осудила овај поступак.
Од Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона затражили су да хитно пронађе одговорне за оштећење табле.
"Тражимо од мјесно и стварно надлежног МУП-а Зеничко-добојског кантона да хитно пронађе починиоце овог кривичног дјела“, поручили су из Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ.
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