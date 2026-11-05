Аутор:АТВ редакција
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Бизарни тренд "часне сестре", који је постао актуелан у региону, а посебно у Србији мјесецима уназад се не смирује.
Грађани страхују, а неки размишљају и о пресељењу.
Бизарни тренд у коме се неколицина непознатих особа облачи у одоре налик онима, које носе часне сестре и са маскама на лицу, крећу се у вечерњим сатима и плаше пролазнике.
Према појединим објавама на друштвеним мрежама, поменуте особе себе називају "грокама".
Виђене су у неколико градова у Србији, али и у неким од држава у региону, а Бањалучани страхују, посебно због оних најмлађих да би се тренд могао преселити и код нас.
Бања Лука
„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!
Недавно се неко од корисника на ТикТок-у нашалио са људима те је објавио видео у коме тврди да су часне сестре стигле у највећи град Републике Српске.
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