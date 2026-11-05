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Бизарни тренд шири се регионом: Да ли ће „часне сестре“ стићи и код нас?

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05.11.2026 12:30

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часне сестре бизарни тренд србија
Фото: Instagram/printscreen

Бизарни тренд "часне сестре", који је постао актуелан у региону, а посебно у Србији мјесецима уназад се не смирује.

Грађани страхују, а неки размишљају и о пресељењу.

Бизарни тренд у коме се неколицина непознатих особа облачи у одоре налик онима, које носе часне сестре и са маскама на лицу, крећу се у вечерњим сатима и плаше пролазнике.

Часне сестре
Часне сестре
Instagram/printscreen

Према појединим објавама на друштвеним мрежама, поменуте особе себе називају "грокама".

Виђене су у неколико градова у Србији, али и у неким од држава у региону, а Бањалучани страхују, посебно због оних најмлађих да би се тренд могао преселити и код нас.

Часне сестре

Бања Лука

„Часне сестре“ стигле у Бањалуку? Језиви тренд шири се регионом!

Недавно се неко од корисника на ТикТок-у нашалио са људима те је објавио видео у коме тврди да су часне сестре стигле у највећи град Републике Српске.

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Тагови :

Часна сестра

тренд

Часне сестре

Бањалука

Србија

друштвене мреже

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