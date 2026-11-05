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Dm hitno povlači proizvod sa polica

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АТВ редакција
05.11.2026 15:44

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Dm hitno povlači proizvod sa polica

Kompanija "dm drogerie markt" d.o.o. iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod dmBio pinjoli, 60 grama, zbog mogućeg prisustva salmonele.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokovima trajanja od 31. maja 2027. do zaključno 2. jula 2027. godine. Datum roka trajanja nalazi se na bočnoj strani pakovanja.

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Kako je saopšteno iz dm-a, razlog povlačenja je mogućnost prisustva salmonele u proizvodima s navedenim rokovima trajanja.

Koje simptome može izazvati salmonela?

Unos salmonele u organizam može izazvati malaksalost, mučninu, dijareju i druge želučane tegobe.

Simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana, ali u slučaju težih ili dugotrajnih simptoma potrebno je obratiti se ljekaru.

Kupci mogu dobiti povrat novca i bez računa

Iz dm-a pozivaju sve kupce koji su kupili navedeni proizvod da ga prestanu koristiti te ga vrate u najbližu dm trgovinu.

Povrat novca moguć je bez predočenja računa, nezavisno od tome je li pakovanje otvoreno ili neotvoreno.

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"Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas su od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti te zahvaljujemo na razumijevanju", poručili su iz dm-a.

Za dodatna pitanja kupci se mogu obratiti odjeljenju Nabavke dm-a na broj telefona 033 778 300, prenosi "Jabuka TV".

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DM Market

Povlačenje sa tržišta

Povlačenje proizvoda

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