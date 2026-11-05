Dm hitno povlači proizvod sa polica

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kompanija "dm drogerie markt" d.o.o. iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod dmBio pinjoli, 60 grama, zbog mogućeg prisustva salmonele.
Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokovima trajanja od 31. maja 2027. do zaključno 2. jula 2027. godine. Datum roka trajanja nalazi se na bočnoj strani pakovanja.
Gradovi i opštine
Bolnica 'Srbija': Sveštenici sarajevskog namjesništva darovali aparate za mjerenje krvnog pritiska
Kako je saopšteno iz dm-a, razlog povlačenja je mogućnost prisustva salmonele u proizvodima s navedenim rokovima trajanja.
Unos salmonele u organizam može izazvati malaksalost, mučninu, dijareju i druge želučane tegobe.
Simptomi obično nestaju nakon nekoliko dana, ali u slučaju težih ili dugotrajnih simptoma potrebno je obratiti se ljekaru.
Iz dm-a pozivaju sve kupce koji su kupili navedeni proizvod da ga prestanu koristiti te ga vrate u najbližu dm trgovinu.
Povrat novca moguć je bez predočenja računa, nezavisno od tome je li pakovanje otvoreno ili neotvoreno.
Srbija
Na letu Er Srbije dojava o bombi
"Kvalitet proizvoda i sigurnost kupaca za nas su od velike važnosti. Žalimo zbog ovog događaja i našim kupcima se izvinjavamo zbog nastalih neugodnosti te zahvaljujemo na razumijevanju", poručili su iz dm-a.
Za dodatna pitanja kupci se mogu obratiti odjeljenju Nabavke dm-a na broj telefona 033 778 300, prenosi "Jabuka TV".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu