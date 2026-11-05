Болница 'Србија': Свештеници сарајевског намјесништва даровали апарате за мјерење крвног притиска

Аутор:АТВ редакција
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Свештеници Архијерејског намјесништва сарајевског даровали су Болници "Србија" из Источног Сарајева апарате за мјерење крвног притиска намијењене пацијентима и медицинском особљу.
Из ове здравствене установе саопштено је да болница већ дуги низ година има своју капелу посвећену Светим Козми и Дамјану у којој се, благословом Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосанског Хризостома, свештеници Архијерејског намјесништва сарајевског сваког радног дана моле за здравље пацијената, посјећују их и причешћују.
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Осим редовне духовне бриге и молитвене подршке, свештеници су овим даром исказали хришћанску љубав и бригу за ближње, те допринијели здрављу и добробити пацијената и запослених у Болници "Србија".
Из Болнице су истакли да овај гест представља још један израз посвећености свештенства бризи о свима који се лијече и бораве у овој здравственој установи.
(Срна)
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