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ДНС и НПС добили још једног посланика

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АТВ редакција
05.11.2026 15:05

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ДНС и НПС добили још једног посланика

Зоран Кокановић, који је недавно искључен из Социјалистичке партије, од сада ће бити дио посланичког клуба НПС-ДНС у Народној скупштини Републике Српске, потврдио је новинарима предсједник Народне партије Српске Дарко Бањац.

Кокановић је посланички мандат освојио на општим изборима 4. октобра као кандидат Социјалистичке партије у Изборној јединици шест.

Приступањем Кокановића посланички клуб НПС-ДНС у Народној скупштини Републике Српске бројаће укупно шест посланика.

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Тагови :

ДНС

НПС

Дарко Бањац

Зоран Кокановић

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