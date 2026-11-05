Аутор:АТВ редакција
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Зоран Кокановић, који је недавно искључен из Социјалистичке партије, од сада ће бити дио посланичког клуба НПС-ДНС у Народној скупштини Републике Српске, потврдио је новинарима предсједник Народне партије Српске Дарко Бањац.
Кокановић је посланички мандат освојио на општим изборима 4. октобра као кандидат Социјалистичке партије у Изборној јединици шест.
Приступањем Кокановића посланички клуб НПС-ДНС у Народној скупштини Републике Српске бројаће укупно шест посланика.
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