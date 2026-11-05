Домаћи конзорцијум изабран за изградњу вјетроелектране "Хргуд"

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Вјетроелектрану "Хргуд" код Берковића са пратећом инфраструктуром, укупне вриједности 160.108.638 КМ без ПДВ-а, требало би да гради домаћи конзорцијум који предводи фирма "Ел промет", који је изабран на тендеру Електропривреде Републике Српске.
У конзорцијуму су и предузећа "Градип" из Прњавора, Грађевински институт из Бањалуке, "Еко-Еуро тим" из Бањалуке, "Вендом" из Лакташа, "Наша банка" Бањалука, "Лагер" из Посушја и "Вентум градња", док је другопласирани био кинески конзорцијум.
Према одлуци о избору најповољнијег понуђача, приједлог уговора биће достављен изабраном понуђачу након истека рока од 15 дана од дана обавјештавања свих учесника, а рок реализације уговора је 24 мјесеца.
Предвиђено је да извођач радова у потпуности финансира пројекат, уз фиксну каматну стопу од 7,79 одсто годишње, рок отплате кредита је 120 мјесеци, грејс период 36 мјесеци, трошак обраде кредита је 1,5 одсто и без накнаде за неповучена средства и трошак осигурања кредита.
У оквиру тог пројекта планирано је да буде изграђено 10 вјетротурбина, са приступним путевима, далеководом и трафостаницом.
Панирана производња електричне енергије из те вјетроелектране је 160 гигават-часова годишње.
Вјетроелектрану "Хргуд" код Берковића претходно су требали да граде њемачки инвеститори, који су 2024. године одустали од тог пројекта, након чега су из Електроптивреде Републике Српске истакли да ће пројекат наставити са другим заинтересованим инвеститорима.
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